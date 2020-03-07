مصر | بعد شهرين.. جهود أمنية لكشف ملابسات العثور على جثة بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد شهرين.. جهود أمنية لكشف ملابسات العثور على جثة بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل فريق البحث الجنائي، المكلف بكشف ملابسات واقعة العثور على جثة فتاة متفحمة ومجهولة الهوية، وملقاة بالقرب من ترعة الجيزاوية، بمركز البدرشين، جهوده لكشف ملابسات الجريمة،

بعد مرور ما يقرب من شهرين.

وفحص الفريق، العديد من بلاغات التغيب على مستوى الجمهورية، لكن لم يتم التوصل إلى هويتها، فضلا عن فحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، وسؤال الأهالي. كان شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث ترأسه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية، وملقاة بالقرب من ترعة الجيزاوية، بمركز البدرشين.