أخبار مصر | محافظ الجيزة: مفيش تفاهم في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: مفيش تفاهم في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم السبت، على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بصورة رادعة، موجها رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإزالة أي متر تعدٍ على الأراضي الزراعية فورًا وفي المهد من دون تفاهم، قائلا: "متتفاهموش مع المتعدين على الأراضي الزراعية" لما لذلك من أهمية قومية.
وجاءت تصريحات المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، حيث أكد خلاله أن مديرية الصحة تعاقدت مع 100 طبيب متخصص لسد العجز في عدد من التخصصات القليلة بالمستشفيات.
وشدد على مدير مديرية الصحه ببذل قصارى الجهد للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والاستماع لشكاوى المواطنن والسعي نحو حلها وإحداث طفرة ملموسة في المجال الصحي يشعر بها المواطن خاصة بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية والنائية.
كما وجه مديرية التضامن، بتنفيذ توجهات الدولة نحو مواجهة الأشخاص المقيمين بالشوارع وإيداع المشردين منهم دور رعاية، وذلك من خلال لجان المتابعة الميدانية وتوفير الرعاية الصحية والنفسية اللازمة لهم.
ووجه المحافظ، خلال اللقاء، نائب المحافظ لشئون المجتمع والجمعيات الأهلية بضرورة إحياء مشروعات الحرف اليديوية والتراثية الموجودة بعدد من القرى أمثال قرية الحرانية وكرداسة وإزالة أي معوقات تواجه أصحاب هذه الحرف والتعاون لفتح معارض متعددة بالتعاون مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني؛ لعرض منتجاتهم لفتح منافذ بيع جديدة لهم.
وكلف المحافظ، مديرية الأوقاف بتخصيص جزء من الخطب والدروس بالمساجد عن أضرار المخدرات وخطورتها على الشباب وعلاقتها بالجريمة خاصة بعد ارتفاع معدلات الجرائم المرتبطة بتأثير المخدرات، وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة وعدم إلقاء المحلفات بنهر الطريق والتعاون مع الأجهزة التنفيذية في الحفاظ على المال العام وعدم إهداره وعدم السكوت على الفساد وإبلاغ الجهات والأجهزة المعنية.