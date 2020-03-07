أخبار مصر | محافظ الجيزة: مفيش تفاهم في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: مفيش تفاهم في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم السبت، على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بصورة رادعة، موجها رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإزالة أي متر تعدٍ على الأراضي الزراعية فورًا وفي المهد من دون تفاهم، قائلا: "متتفاهموش مع المتعدين على الأراضي الزراعية" لما لذلك من أهمية قومية.

وجاءت تصريحات المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، حيث أكد خلاله أن مديرية الصحة تعاقدت مع 100 طبيب متخصص لسد العجز في عدد من التخصصات القليلة بالمستشفيات.