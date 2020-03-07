أخبار مصر | عاجل.. توقف رحلات "مصر للطيران" إلى الكويت خوفًا من الكورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. توقف رحلات "مصر للطيران" إلى الكويت خوفًا من الكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشركة الوطنية "مصر للطيران"، إلغاء رحلاتها الى الكويت، اعتبارا من اليوم السبت، ولحين إشعار آخر، ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك بالإشارة للقرار الصادر من السلطات الكويتية، بوقف الرحلات بين الكويت وعدة دول من بينها مصر، اعتبارًا من اليوم ولمدة أسبوع.

وطالبت "مصر للطيران"، عملائها الراغبين في مراجعة وتعديل حجوزاتهم، بزيارة مكاتب الشركة أو وكيلهم السياحي، أو من خلال موقعها الإلكتروني www.egyptair.com.

ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بمركز الخدمة التليفونية "الكول سنتر"، على رقم ١٧١٧ من أى موبايل.