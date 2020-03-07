أخبار مصر | النائب محمد فؤاد: طلاب الدمج يعانون من الإهمال والتهميش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائب محمد فؤاد: طلاب الدمج يعانون من الإهمال والتهميش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن أوضاع الدمج بالمدارس المصرية، وتردي أوضاع الطلاب بها، وذلك بالمخالفة للمواد 10، 11،12،13و14 من القانون رقم 10 لسنة 2018، والتي كفلت لذوى الإعاقة الحق في التعليم من خلال اتباع سياسات الدمج التعليمي لهم.

وأوضح فؤاد في طلبه، أن الأوضاع تردت داخل المدارس المصرية بسبب عدم تأهيلها للتعامل مع هؤلاء الطلاب الذين يتطلبون عناية خاصة تختلف عن الطلاب العاديين، إلا أن كافة المدارس تتعامل معهم كأنهم طلاب عاديين دون مراعاة لظروفهم الخاصة، فلا يتم معاملتهم معاملة خاصة، ولا توجد قواعد أو ضوابط تحكم طريقة وضع اختباراتهم الدراسية الخاصة بهم، حيث يخضعون لذات الاختبارات التي يخضع لها الطلاب العاديين ولا توجد نماذج استرشادية لاختباراتهم.

وتابع: "نظرا لأن المواد من 20 إلى 39 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كفلت حقهم في التعليم، وألزمت وزارة التربية والتعليم بتمكين الشخص ذوي الإعاقة من الحصول على التعليم، ونصت على تشكيل لجنة بقرار من رئيس الوزراء بوضع معايير التقويم المختلفة في المؤسسات التعليمية لطلاب الدمج، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع، في ظل تردي أوضاع طلاب الدمج وإهمالهم داخل المدارس المصرية".