أخبار مصر | مذكرة بين "الإنتاج الحربي" وشركتين ألمانيتين لإنتاج البطاريات الجافة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مذكرة بين "الإنتاج الحربي" وشركتين ألمانيتين لإنتاج البطاريات الجافة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم السبت، وفدي شركتي "بوش" الألمانية

و"بوش ريكسروث" برئاسة تيلمان أوسلن، الرئيس الإقليمي لبوش ريكسروث أفريقيا؛ لبحث التعاون في مجال إنتاج البطاريات الجافة بمختلف أنواعها وبطاريات السيارات الكهربائية، بمقر ديوان عام الوزارة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي، في التعاون مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيات الحديثة لشركات ووحدات الإنتاج الحربي لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.

ونوه "العصار" بالإمكانيات التكنولوجية المتوفرة بشركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة حيث تمتلك خط إنتاج بطاريات جافة بأنواعها المختلفة، وبطاريات سائلة لتناسب بذلك جميع أنواع محركات السيارات.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على ترحيب مصر بالاستثمارات الأجنبية التي تسهم في إحداث التنمية الشاملة المنشودة لرفع معدلات التشغيل وزيادة معدلات النمو والتصدير، وتم الإشارة إلى استعداد وزارة الإنتاج الحربي لتقديم كل أشكال المساندة الممكنة لشركة "بوش" الألمانية لزيادة حجم استثماراتها في مصر. من ناحيته، قدم الرئيس الإقليمي لبوش ريكسروث أفريقيا، عرضا تقديميا عن شركة "بوش" العالمية وأفاد بأن شركته تعد أحد أكبر الشركات الصناعية في أوروبا، وتعمل في العديد من المجالات منها (الحلول الهندسية المرنة - تكنولوجيا التصنيع - الطاقة وتكنولوجيا البناء – البضائع – المعدات الهيدروليكية – التحكم – الإنسان الآلي – مكونات السيارات الكهربائية). Advertisements

ولفت إلى أن الشركة لديها توقع بزيادة المطالب على مكونات السيارات الكهربائية خاصة البطاريات، مضيفا أن الشركة تعمل بنظام Engineering Overall Project Management والذي يتم الاعتماد عليه لتحقيق المرونة في خطوط الإنتاج ليقوم الخط الواحد بإنتاج منتجات مختلفة.

كما تم عرض نموذج لمصنع إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، وأثنى الرئيس الإقليمي لبوش ريكسروث أفريقيا على إمكانيات شركات الإنتاج الحربي المصرية وعلاقتها المتميزة مع الشركات الألمانية والتزامها الدقة، وهو الأمر الذي يشجع إلى عقد المزيد من الشراكات مع شركات الإنتاج الحربي.

وأشار إلى أن شركته مهتمة بتوسيع مجالات التعاون ونقل التكنولوجيا وتوفير التدريب اللازم لشركات الإنتاج الحربي المصرية خاصة فى ظل ما تشهده مصر من تطور ملحوظ ومن طفرة صناعية واقتصادية كبيرة أثمرت عن عدد من الإنجازات في تنفيذ المشروعات القومية في العديد من المجالات التنموية. ومن ناحيته، صرح تامر مجدي، المدير العام لشركة "بوش" مصر، بأنه يثق تماما بقدرات وإمكانيات شركات الإنتاج الحربي وأنه دائم الاستعداد للتعاون المثمر والبناء مع الجهات والمؤسسات الوطنية في كافة المجالات.