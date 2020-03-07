أخبار مصر | برلماني: تصريحات وزير الإعلام بشأن كورونا صفعة لمروجي الشائعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: تصريحات وزير الإعلام بشأن كورونا صفعة لمروجي الشائعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب، التحية والتقدير إلى وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، على تصريحاته الواضحة والحاسمة بشأن فيروس كورونا، التي أكد فيها شفافية الحكومة المطلقة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا.

وأشاد بعقد عدة اجتماعات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة الموقف أولًا بأول وكذلك مراجعة السيناريوهات والإجراءات المختلفة عند ظهور أي حالة وكذلك الإجراءات في المنافذ والمطارات المختلفة لمتابعة القادمين من خارج مصر. وقال في بيان، اليوم السبت: إن تصريحات وزير الإعلام مهمة، خاصة وأنها جاءت خلال مشاركته في منتدى الشارقة للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، معلنا اتفاقه التام والمطلق لانتقادات الوزير لحالة السخرية الشديدة على السوشيال ميديا على مدى الأسابيع الماضية. Advertisements

وأضاف أن السخرية أعطت انطباعا لآخرين بأن الحكومة تخفي حالات إصابة وهذا غير صحيح بالمرة، حيث أن بيانات منظمة الصحة العالمية تتطابق في بياناتها مع الحكومة المصرية تماما. وتابع أن هذه التصريحات أحبطت وكشفت كل الشائعات والأكاذيب التي تم بثها خلال الأيام الماضية، عن حقيقة الأوضاع بشان فيروس كورونا داخل مصر من مروجي الشائعات ضد مصر وضربتهم في مقتل واعتبر هذه التصريحات بمثابة صفعة قوية على وجوه مروجي الشائعات والأكاذيب ضد مصر.

ونوه بأن الحكومة فعلا ليس لديها ما تخفيه عن هذا الملف، وهي تعلن بكل صدق وأمانة عن تطورات الأوضاع والتدابير والإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.