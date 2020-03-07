أخبار مصر | "مصر الخير" تطلق مبادرة لفك كرب 1000 غارمة خلال مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصر الخير" تطلق مبادرة لفك كرب 1000 غارمة خلال مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت مؤسسة مصر الخير، اليوم السبت، مبادرة لفك كرب 1000 غارمة خلال شهر مارس، في إطار الاحتفال بأعياد المرأة وعيد الأم، بهدف لم شمل الأسرة وعودة ألف أم مصرية لأسرتها كي تحتفل مع أبنائها.

وقالت سهير عوض، مديرة برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، في بيان اليوم: إن فئة الغارمين على رأس الفئات الأكثر احتياجا، ولهذا وضعت مؤسسة مصر منذ تأسيسها في عام ٢٠٠٧، قضية الغارمين على رأس أولوياتها.

وأضافت أن المؤسسة، أطلقت في فبراير ٢٠١٠ برنامج مستقل لفك كربهم وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لهم، خاصة وأن هناك عشرات أو مئات الآلاف من الغارمين، في مصر، بعضهم خلف القضبان، والكثير منهم مهدد بالسجن. ولفتت إلى أن برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، حرص خلال شهر مارس الجاري، على القيام بمبادرة لفك كرب 1000 أم غارمة، مع العمل لتوفير مشروعات صغيرة لهم تساعدهم على إيجاد مصدر رزق دائم، وتمكينهم اقتصاديا، في إطار احتفالات بعيد الأم، والاحتفال بأعياد المرأة المصرية. Advertisements وأشارت إلى أن الأم هي أهم ما في الحياة فهي قيمة كبيرة جدا، وهي أساس لكل أسرة وكل أم همها تربية وتعليم أبناءها أفضل وأحسن تربية، وانقاذهم من أي خطرولذلك تحرص المؤسسة على تقديم كل العون للام الغارمة التي تمثل رمزا للعطاء والتضحية.

ولفت إلى أن هناك الآلاف من السيدات المصريات تستحق أن تكون علي منصات التكريم، لكفاحها وعطاءها المتواصل لاسرتها، مشيرة إلي أن برنامج الغارمين لا يكتفي بفك كرب الغارمة وسدد دينها ولكن يمتد عونه لها في توفير مصدر رزق دائم لها وتوفير فرص عمل في المصانع التي أقامتها المؤسسة في عدة محافظات. ونوهت بأن مؤسسة مصر الخير وضعت خطة للتمكين الشامل والتواصل مع مختلف الجهات ومؤسسات الدولة وكذلك الشركات والقطاع الخاص لتوفير احتياجات الغارمين لاستكمال مشروع التنمية الشاملة وتنفيذ مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الأسر الأكثر احتياجا داخل المجتمع.

وأردفت أنه بالفعل بدأ برنامج الغارمين بالمؤسسة في إنشاء سلسلة مصانع صغيرة للسجاد، والمنسوجات اليدوية بدأت بخمس مصانع في قرية ابيس بمحافظة الإسكندرية واطفيح في محافظة الجيزة، وشمال سيناء، بهدف إعادة صياغة حياة هؤلاء الأسر من الناحية الاجتماعية، والصحية، والتعليمية لأولادهم ودعمهم في مراحل التعليم لِسَد فجوة الاحتياج والعوز وتوفير حياة كريمة لهم.