أخبار مصر | الاثنين.. "حقوق إنسان النواب" تناقش عدة طلبات إحاطة

تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة، اجتماعين خلال الأسبوع الجاري.

وتستعرض اللجنة خلال الاجتماع الأول المقرر عقده، الاثنين المقبل، مذكرة حول طلب الإحاطة المقدم من النائب علاء عابد، بشأن استغاثة أهالي نزلة عليان بدائرة الصف في محافظة الجيزة، من سوء حالة طريق جبانة نزلة عليان–الصف، في ضوء اهتمام اللجنة بقضايا المواطن البسيط وحصوله علي حقوقه.

وتستكمل اللجنة أيضًا في اجتماعها، مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب شريف فخري، بشأن "فتح قنصلية عامة في ترونتو بكندا لخدمة المصريين بالخارج" و"تجميد صندوق تكافل لأبناء الجالية المصرية بالسعودية ومكاتب التصديقات".

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أما الاجتماع الثاني للجنة والمزمع عقده الثلاثاء، فسيتم عرض المذكرة الخاصة بموضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة مارجريت عازر، بشأن المخاطر التي تعرض لها الطلبة والطالبات الأيتام نتيجة إغلاق قسم الإعاشة بمعهدين تابعين لوزارة الأوقاف في كل من حلمية الزيتون وطره البلد، وتعرض مدخرات التبرعات الخاصة بهم للمخاطر بسبب إيداعها حسابات خاصة بعاملين بهذه المعاهد، بحضور المسؤولين المختصين بهذا الملف.