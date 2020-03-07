أخبار مصر | برلماني يطالب بمبادرة رئاسية لدعم حضّانات الأطفال والطوارئ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب بمبادرة رئاسية لدعم حضّانات الأطفال والطوارئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مبادرات الصحة التي تنطلق تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحقق استمرارية ونتائج إيجابية ملحوظة.
وطالب في بيان اليوم السبت، بالاستجابة لمطالب نقيب الأطباء حسين خيري، حول إطلاق مبادرة رئاسية لدعم حضّانات الأطفال، والاهتمام بالرعاية المركزة، والطوارئ بالمستشفيات.
وأوضح أنه إذا تحدثنا عن المعدلات العالمية القياسية فيما يخص أسرّة العناية المركزة، فلابد أن يتوافر سرير لكل 7000 مواطن، وهو لبس متحقق لدينا ما يعني أننا لا نستطيع وفقًا للمقاييس العالمية توفير رعاية صحية متميزة في مجال العناية المركزة.
وأوضح أنه وفقا للنسب التقديرية فإن معدل الأسرة العادية وصل من 1 إلى 4 لكل 1000 مواطن وهو معدل متدنٍ جدًا، وأنه وفق إحصائية حديثة فإن إجمالي عدد الأسرة وصل الفترة الأخيرة إلى 36 ألف سرير داخل المستشفيات فقط.
وأردف أن المشكلة لا تقتصر فقط على قلة الأعداد، فعند البحث عن ممرضات العمليات والتخصصات الراقية في التمريض، هناك أيضًا أزمة، فهناك عجز يشمل الأطباء أيضًا، حيث يوجد عجز بنسبة 30% عن المعدلات العالمية للأطباء، والتي تشترط توفير طبيبن على الأقل لكل 1000 مواطن، ما يثبت أن المنظومة الصحية تعاني منذ سنوات.
ولفت إلى أن الأزمة تبدأ من ضعف ميزانية الصحة ونقص عدد الأطباء وطاقم التمريض مرورًا بضعف الرواتب وصولًا إلى عدم استمرارية صيانة الأجهزة فى غرف العناية المركزة.
وأشاد النائب بإعلان تخصيص 5 مليارات جنيه لحضانات الأطفال والرعاية المركزة في موزانة الصحة 2020 – 2021، إلا أننا نحتاج أن نلمس تغييرا على أرض الواقع.