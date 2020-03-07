أخبار مصر | برلماني: مبادرة "الرياضة للجميع" تحمي المجتمع من مخاطر السمنة

وأوضح، في بيان، اليوم السبت، أن آخر إحصائية اعتمدت على البيانات الصادرة عن حملة "100 مليون صحة"، أفادت أن 75% من المصريين يعانون مرض السمنة بدرجات متفاوتة، حيث أصبح خطرًا يهدّد الشارع المصري، في ظل الأمراض الخطيرة التي تتسبب بها السمنة، بخاصة أمراض القلب، والسكري، وصعوبات التنفس أثناء النوم، وأنواع معينة من السرطان، والعضال العظمي.

وأشار مشهور، إلى أن الأرقام تنذر بكارثة صحية ومن ثَمّ اقتصادية تعاني منها الدولة في المستقبل، إذا لم تتراجع نسب الوزن الزائد لدى المواطنين فكيف لمجتمع أن يتقدم وينهض وأفراده يعانون السمنة التي تصيب الجسم بضعف الحركة والوخم وهو ما يعوق الحركة؟ ومن ثم يؤثر على حجم الإنتاج، مؤكدا أن السمنة لها تأثير سلبي على اقتصاد الدول فصاحب الوزن الزائد لا يستطيع تأدية عمله بصورة مناسبة كما لو كان وزنه قليلًا، حيث يتسبب وزنه الزائد في ضعف حركته وأيضًا تركيزه ويضطر إلى الحصول على إجازات مرضية لمعالجة المشكلات التي تصيبه بسبب الوزن الزائد.

