شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: شبورة مائية وطقس مائل للحرارة غدًا.. والقاهرة 27 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الأحد، طقس مائل للدفء نهارًا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء، مائل للبرودة ليلاً على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

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وهناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما يتوقع الخبراء رياح معتدلة على كافة الأنحاء، نشطة على السواحل الشمالية الغربية.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية وعلى الأحمر شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «12– 27»، الإسكندرية «13– 24»، قنا «12- 29»، الأقصر «13- 30»، أسوان «14 – 31».