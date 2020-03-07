شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: إتاحة 66 محلًا تجاريًا و7 صيدليات و6 وحدات مهنية وإدارية بـ6 مدن جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الإسكان عن إتاحة 66 محلًا تجاريًا و7 صيدليات و6 وحدات مهنية وإدارية بـ6 مدن جديدة. وقال المهندس أسامة عبدالغنى، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، إنه سيتم بيع 11 محلاً تجاريا وصيدلية، بمساحات تتراوح بين (22م2 و36م2)، أسفل العمارتين (183، 191) بمنطقة الإسكان المتميز بالحى الأول بالمدينة، وذلك في مزاد علنى.

وأضاف المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه سيتم بيع 12 محلاً تجاريا وصيدليتين، بمساحات تتراوح بين (19م2 و43م2)، بالسوقين التجاريتين(2، 3) بمشروع دار مصر بالمدينة، وذلك في مزاد علنى.

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وأشار المهندس محمد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إلى أنه سيتم بيع 8 محال تجارية وصيدلية، بمساحات تتراوح بين (16م2 و39م2)، بالسوق التجارية بجوار مشروع«JANNA»، والسوق التجارية بجوار المرور، وكذا بيع 6 وحدات مهنية وإدارية بمساحات تتراوح بين (33م2 و69م2) بالسوق التجارية بمناطق إبنى بيتك 140 فداناً، والسوق التجارية بـ840 فداناً بالامتداد، وإسكان الشباب بالحى الرابع عمارات الـ70م2، وعمارة 33 بالمجاورة الثانية بالحى الأول بالمدينة، وذلك في مزاد علنى.

وأوضح المهندس محمد القصرى، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، أنه سيتم بيع 8 محال تجاريا وصيدليتين، بمساحات تتراوح بين (15م2 و31م2)، بموقع الـ11 عمارة ابنى بيتك (أ) وموقع الـ20 عمارة امتداد ابنى بيتك موقع 2 بالمدينة، وذلك في مزاد علنى.

وقال المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة: إنه سيتم بيع 15 محلاً تجاريا، بمساحات تتراوح بين (23م2 و97م2)، بأسواق مناطق(ابنى بيتك2 – الحى الرابع – موقف سيارات الأجرة بالحى السكنى الثانى – الإسكان الاجتماعى)، وذلك في مزاد علنى.

وأضاف المهندس رمضان خيرى، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، أنه سيتم بيع 12 محلاً تجاريا وصيدلية بمساحات تتراوح بين (12م2 و64م2)، بمختلف الأسواق التجارية بالمدينة، وذلك في مزاد علنى.