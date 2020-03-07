شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تدرس إنشاء منطقة لوجستية متكاملة بمطروح على مساحة 150 فدانًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مع محافظ مرسى مطروح، اللواء خالد شعيب، إقامة وإنشاء منطقة متكاملة (سياحية- تجارية- سكنية لوجستية) على مساحة 150 فدانا، مشيرا إلى أن المشروع من شأنه العمل على ضخ استثمارات كبيرة بالمحافظة، وسيوفر آلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة، وسيعمل على زيادة أعداد السائحين بالمحافظة، وتنشيط سياحة التسوق.

وأضاف «عشماوي»، في تصريحات للصحفيين على هامش تسجيل أول ثلاث سلع كمؤشرات جغرافية للمنتجات المصرية بمحافظة مطروح، أن مرسى مطروح يزورها نحو 7 ملايين سائح ومواطن خلال 3 شهور، إلا أنها تعاني من قلة مشروعات المراكز التجارية المقامة على المعايير العالمية، والتي تزيد من معدلات إقامة السائح وكذلك معدلات إنفاقه.

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وأوضح أنه تم الاتفاق مع محافظ مرسى مطروح على 3 مناطق بالمحافظة سيتم اختيار منطقة منها لإقامة المشروع بالتعاون مع المطورين العقاريين والمستثمرين، وفيما يتعلق بتسجيل السلع والمنتجات المصرية كمؤشرات جغرافية.

وفيما يتعلق بالسجل التجاري، أشار مساعد وزير التموين إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تطوير بعض المكاتب المتواجدة في الأماكن الحيوية، على أن يتم دخول خدمة تلقي طلبات تسجيل العلامة التجارية أو النموذج الصناعي إلكترونيا على موقع الجهاز، في يونيو المقبل.

وتابع: «تم اشتراك 20 بنكا في توفير الخدمة بفروعها، وبدأ تقديم الخدمة في بنكين، وجار حاليا توقيع العقود مع 18 بنكا آخرين، الأمر الذي سيزيد من إيرادات السجل التجاري»، لافتا إلى أن إجمالي إيرادات السجل التجاري ارتفعت خلال عامين ماليين من 19 مليون جنيه، إلى أكثر من ٣٠٠ مليون جنيه، و«نستهدف زيادتها إلى 500 مليون بنهاية العام المالي الجاري».

وعلى صعيد آخر، قال «عشماوي» إنه بحث مع محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، النموذج الأمثل لنقل سوق الجملة من منطقة النزهة إلى منطقة برج العرب، مشيرا إلى أنه تم وضع المخطط العام على مساحة 125 فدانا، منها 25 فدانا لسوق الجملة، و100 فدان لإنشاء منطقة تجارية لوجستية، لافتا إلى أنه جار الآن تحديد المستثمرين وشركة إدارة الأسواق.