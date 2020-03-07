شكرا لقرائتكم خبر عن «بين بحرين» يقتنص جوائز المهرجان الكاثوليكي الـ68 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز فيلم «بين بحرين» بعدد من جوائز المهرجان الكاثوليكي للسينما في دورته الـ68، التي تم الإعلان عنها، مساء الجمعة، حيث حصد الفيلم 7 جوائز من جوائز المهرجان.

فاز الفيلم بجائزة أفضل فيلم في المهرجان، وفاز الفنان محمود فارس بجائزة أفضل ممثل، وفازت الفنانة الشابة فاطمة عادل على جائزة أفضل ممثلة، والمخرج الشاب أنس طلبة على جائزة أفضل مخرج، والسيناريست أماني التونسي على جائزة أفضل سيناريو، وجائزة أفضل مونتاج وأفضل شريط صوت عن نفس الفيلم «بين بحرين»، وهو إنتاج المركز القومي للسينما بالتعاون مع الأمم المتحدة.

يناقش الفيلم قضية ختان الفتيات بشكل جديد ومميز، وأشاد بمستواه الفني عدد كبير من نجوم حفل ختام المهرجان الكاثوليكي للسينما والعديد من النقاد ومحبي السينما الذين شاهدوا الفيلم خلال عروضه بالمهرجان والأماكن الثقافية المختلفة الأخرى.