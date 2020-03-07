شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز «برج العرب الجديدة»: غلق واسترداد 164 محلاً مخالفًا بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، إنه تم شن عدة حملات لضبط المخالفات بالمدينة، حيث أسفرت تلك الحملات عن تنفيذ 17 قرار غلق وتشميع لعدد 92 محلاً تجاريًا مخالفًا بـ19 قطعة أرض بمنطقة الورش الشرقية بالمدينة، وكذا سحب واسترداد 72 محلاً تجاريًا بقطعة أرض تجارية بمساحة 10 آلاف م2.

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وأضاف بدوي، أن المخالفات تمثلت في تغيير النشاط بقطع الأراضى بنشاط الورش إلى محال تجارية، وكذا العمل بدون تراخيص بالمحال التجارية بقطع الأرض التجارية، مشيراً إلى أن الحملات جاءت بالتعاون بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.

وفي سياق متصل، أشار رئيس الجهاز إلى قيام جهاز المدينة بمواجهة حالات التعدى على شبكة المياه بالمدينة ووصلات المياه الخلسة، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون في إزالة كافة التعديات على شبكة المياه، حيث تم تشكيل لجنة من المختصين بالجهاز للمرور على جميع الأحياء والمناطق الصناعية بالمدينة، وتم رصد وصلات المياه غير القانونية، وبلغ عدد الحالات التي تم رصدها حتى تاريخه 70 حالة، وتم التنسيق مع شرطة التعمير لإزالة هذه الوصلات واتخاذ كافة الإجراءات لاستيداء حقوق الهيئة بهذا الخصوص.

وأشار المهندس عصام بدوي إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمنع المخالفات بالمدن الجديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمنع مخالفات تغيير الأنشطة واسترداد الحقوق المالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة