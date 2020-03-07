شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة «اليوم العالمي للمرأة».. مايا مرسي: المساوة قضية مجتمع بأكمله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة إلى المرأة في جميع أنحاء العالم بوجه عام وإلى المرأة المصرية بوجه خاص بمناسبة الإحتفال بيوم المرأة العالمي الموافق 8 مارس من كل عام، والذي يحتفل به العالم هذا العام تحت عنوان «أنا جيل المساواة: إعمال حقوق المرأة».

وأشارت الدكتورة مايا مرسي، في بيان، السبت، إلى أن العالم في هذا اليوم يجدد التزامه بحماية حقوق المرأة ودعم الوصول إليها والتأكيد على عظم وأهمية دورها الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، فالمرأة شريك فاعل وعامل رئيسي في المجتمع، تعتمد عليه الأمم والحضارات في البناء والتنمية، مضيفة أنه يصادف احتفال بيوم المرأة هذا العام مع الذكرى السنوية الـ25 لإعلان ومنهاج عمل بيجين الذي يعد خارطة الطريق الأكثر تقدمية في ما يتصل بتمكين المرأة والفتاة في كل أنحاء العالم، بالإضافة إلى مرور 20 عامًا على قرار مجلس الأمن رقم 1325 المعني بالمرأة والسلام والأمن، و10 سنوات على تأسيس هيئة الأمم المتحدة للمرأة، و5 سنوات على إعلان أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت «مرسي» أنه في هذا اليوم المميز الذي تم اختياره واعتماده كرمز للتعبير عن نضال المرأة في جميع دول العالم وسعيها الحثيث وإصرارها الجاد للحصول على حقوقها متساوية مع الرجل في كافة المجالات، فإننا لابد أن نتأمل جيدًا وضع المرأة وما تمكنت من تحقيقه والوصول إليه حتى الآن، ونعمل جاهدين لمواجهة التحدى الأكبر، وهو الصورة النمطية للأدوار التي تقوم بها المرأة في المجتمع، ومحاربة الممارسات والموروثات الثقافية السلبية التي تعيق وصولها وتحقيقها تقدم أفضل لها وللأجيال القادمة من النساء والفتيات، ولا ننسى في هذا اليوم التاريخي الاحتفال بالإنجازات والانتصارات التي تحققت للمرأة حتى هذه اللحظة، مشيرة إلى أن قضية المساوة ليست قضية المرأة فحسب ولكنها قضية مجتمع بأكمله.

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وتابعت: «نحن هنا في مصر وفي ظل قيادة سياسية حكيمة مؤمنة ومؤيدة تأييد مطلق بمشروعية وأحقية المرأة والفتاة المصرية بكل فئاتها في الحصول على كامل حقوقهما، وانه لا مجال للنجاح ومنافسة الأمم بدون مشاركة الجنسين يدًا بيد في تنمية ونهضة مصر التي طالما حلمنا بها وجاء الوقت لتحقيقها سويًا متشاركين في النجاح ومتقدمين نحو غداً افضل لمصرنا الحبيبة ولأبنائها».

وأكدت مايا مرسي أنه تأتي احتفالات المرأة هذا العام متزامنة مع احتفال المجلس القومي للمرأة بمرور 20 عامًا على إنشائه، و20 عامًا من الإنجازات والنجاحات والعمل الجاد المتواصل والجهد المتفاني من أجل المرأة، كان فيها المجلس هو الحامي لحقوقها، وهو أول الداعمين والمساندين والمهنئين لنجاحاتها، ومازال المجلس يواصل عطائه وعمله بدون كلل أو ملل.

وأضافت أن استضافة مصر منذ أيام المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي للمرأة الذي عقد لأول مرة في مصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في دليل على حرص الدولة على تمكين المرأة والنهوض بها وتكريمها بمشاركة مثيلاتها من جميع أنحاء العالم النجاح والتفوق وتبادل الخبرات والتجارب لمصلحة أفضل لها ولمجتمعها.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن أمنياتها بأن نحتفل العام المقبل بيوم المرأة العالمي، مع تحقيق المزيد من النجاحات والانتصارات للمرأة في مصر، وفي جميع أنحاء العالم، وأن نوجه رسالة للعالم أجمع مفادها أن المرأة المصرية في المقدمة تشارك وطنها نهضته وبناء حضارته وبقوة.