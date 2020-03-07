شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى بشأن وفيات تحت شبهة «التعذيب وسوء المعاملة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بشأن الوفيات بشبهة التعذيب فى الاحتجاز، أكد التقرير أن المجلس تلقى عددا من الشكاوى، مشيرا إلى أنه بجانب تقدير المجلس الإيجابى للجهود المبذولة فى السنوات الأربع الأخيرة فى مجال ردع المتهمين بجرائم التعذيب وسوء المعاملة بصفة عامة ومحاسبتهم، فقد عبّر المجلس عن قلقه إزاء تراجع العقوبات المقضى بها بحق المدانين بجرائم التعذيب التى خلصت إليها بعض المحاكمات منذ نهاية العام 2018. وجدد التقرير دعوة المجلس للسلطات إلى تعديل تجريم التعذيب وسوء المعاملة فى قانون العقوبات بهدف تغليظ العقوبات على المدانين بارتكاب جريمة التعذيب، وعدم جواز استخدام الرأفة للهبوط بمستوى العقوبات، وضرورة تنفيذ العقوبات التبعية التى تقضى بعزل الموظف العام من وظيفته حال الإدانة.

وأوصى التقرير بعدد من التوصيات الجوهرية لسد الفجوات التشريعية وأوجه القصور فى التصدى لجرائم التعذيب، من أبرزها: إدخال تعديلات تشريعية على مواد قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون السجون، فيما يتصل بتعريف جريمة التعذيب على نحو ما أوردت اتفاقية مناهضة التعذيب، وكذا أحكام محكمة النقض.

وأوصى التقرير بأنه وفيما يتصل بصفة المجنى عليه ركزت القوانين على المتهم، بينما هناك فئات كثيرة من الضحايا لا تنطبق عليهم صفة المتهم، مثل المشتبه بهم أو أقارب المتهمين الذين يُستغلون للضغط على المتهم، مشيرا إلى أن هناك أماكن احتجاز غير خاضعة لأى إشراف من جانب السلطات القضائية، مثل مستشفيات الأمراض العقلية، مشددا فى الوقت نفسه على ضرورة استقلالية الطب الشرعى فى ضوء دوره الحاسم فى توجيه قضايا التعذيب وتزويده بالإمكانيات التى يحتاج إليها للنهوض بمسؤولياته.

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وأوصى التقرير بالسماح بزيارة منظمات المجتمع المدنى للسجون وأماكن الاحتجاز، والاستجابة لطلبات الصليب الأحمر الدولى بزيارة السجون.

وذكر التقرير أنه ووفقا للتقرير الوطنى للبلاد المقدم إلى آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى أغسطس 2019، فقد شهدت السنوات الأربع الماضية إجراء التحقيقات الجنائية لأفراد الشرطة فى 30 واقعة ممارسة تعذيب، و66 واقعة استعمال قسوة، و215 واقعة سوء معاملة، وأسفرت التحقيقات والمحاكمات عن 70 إدانة جنائية، و156 حالة حُفِظَت فيها الشكاوى والبلاغات، ولاتزال 85 حالة أخرى قيد التداول، كما أشار إلى 344 محاكمة تأديبية لأفراد الشرطة أسفرت عن 207 حالات إدانة تأديبية.

ودعا التقرير لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب إلى إعادة النظر فى قرارها الصادر فى مايو 2017 باعتبار التعذيب فى مصر «ممارسة ممنهجة»، مع إدراك أن اللجنة لم تتلق ما يكفى من معلومات حول جهود البلاد فى التصدى لجرائم التعذيب.

وقال التقرير إن «المجلس على قناعة بأن الوفاء بالالتزام بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وتوصيات اللجنة سوف يساعد بشكل كبير على تخطى قرار اللجنة الأممية، خاصة أن المجلس يتطلع إلى انضمام البلاد إلى البروتوكول الإضافى لمناهضة التعذيب وإنشاء آلية وقاية وطنية مستقلة»، وأبدى المجلس استعداده لتحمل هذه المهمة لحين انضمام مصر إلى البروتوكول الإضافى