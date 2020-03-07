شكرا لقرائتكم خبر عن «فائق»: الدولة اتخذت خطوات إيجابية والتقرير غطى فترة مهمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن التقرير جاء فى فترة اتسمت بتطورات مهمة من منظور حقوق الإنسان على المستويين القانونى والمؤسسى، وكذلك على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

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وقال فائق، فى مقدمة التقرير، إن هناك العديد من الخطوات الإيجابية حيث واصلت الدولة تنفيذ برنامجها الإصلاحى للتنمية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبرامج الحماية الاجتماعية، إلا أنه وعلى النقيض وبالانتقال من مسار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى مسار الحقوق المدنية والسياسية عكس التقرير مشهداً مختلفاً تتجاذبه رؤى الأمن ومقتضياته ورؤى الحريات ومعاييرها على خلفية تحديات الإرهاب ومكافحته، والاضطراب الإقليمى وانعكاساته، والتربص الدولى وأطماعه.

وأضاف فائق: «التقرير عبّر عن قلق المجلس من إحالة بعض المدنيين إلى المحاكم العسكرية بدلا من المثول أمام قاضيهم الطبيعى، وتبرير ذلك بالظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد وتقضى بمسؤولية القوات المسلحة عن حماية بعض المنشآت، وظروف الإرهاب، واستنادا إلى التعديلات التى أُدخلت على القضاء العسكرى»، على حد قوله.

وعبّر فائق عن آمال المجلس فى أن تكون هذه التطورات باكورة استجابة للعديد من التوصيات يُلح عليها منذ تأسيسه، وفى مقدمتها تأسيس مفوضية منع التمييز، وتعديل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية على نحو يستجيب للدستور ومحكمة النقض، والاستجابة لمقتضيات الدستور والمعايير الدولية فى الوقاية من التعذيب، وفتح المجال العام للرأى والرأى الآخر، لاسيما بتعزيز الحريات الإعلامية التى كانت وسوف تظل الوسيلة الفضلى لكسب ثقة الرأى العام بأفضل مما تسفر عنه بيانات الرد على الشائعات.