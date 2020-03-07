شكرا لقرائتكم خبر عن الإرهاب وتداعيات الاضطراب الإقليمى يلقيان بصعوبات على مسيرة حقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد التقرير أن تحديات الإرهاب وتداعيات الاضطراب الإقليمى تُلقى بصعوبات متنوعة على مسيرة التقدم فى تفعيل حقوق الإنسان بمختلف فئاتها، ورغـم الخطوات الإيجابية الملموسة فى مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فلاتزال وتيرة تفعيل الالتزامات بحقوق الإنسان المدنية والسياسية دون المأمول، معتبرة أن الفترة التى يرصدها التقرير شهدت وقوع انتهاكات وتضييقات رغم المعالجات وتدابير المحاسبة المتخذة.

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وأكد التقرير أن الإرهاب يمثل تحدياً رئيساً أمام حماية الحقوق الأساسية واحترامها خلال الفترة التى يغطيها التقرير، واستمرت الاختلالات بين احترام حقوق الإنسان وجهود مكافحة الإرهاب تشكل فجوة أساسية أمام الجهود المبذولة للتقدم فى ملف حقوق الإنسان بالإضافة إلى التحديات التقليدية الأخرى.

وبشأن الحق فى الحياة أكد التقرير أن الإرهاب استمر يشكل التحدى الأبرز، فعلى الرغم من نجاح جهود الدولة فى سياق العملية الشاملة سيناء 2018 التى انطلقت فى 9 فبراير 2018 على مختلف محاور البلاد وربوعها- ولاتزال جارية حتى تحرير هذا التقرير- فقد استمرت محاولات التنظيمات الإرهابية للنيل من السلم والاستقرار فى البلاد. وأضاف التقرير: «لاتزال مناطق شمال سيناء تشهد بين الفينة والأخرى وقوع اعتداءات إرهابية بما فيها استخدام الصبية الصغار فى تنفيذ الجرائم الإرهابية التى انتقل معظمها إلى مناطق غربى العريش على طريق بئر العبد، فيما شهد المثلث الأساس للاعتداءات الإرهابية (العريش- الشيخ زويد- رفح) تراجعاً كبيراً فى الاعتداءات الإرهابية التى باتت تتخذ نمط التفجيرات الانتحارية بين صفوف القوات النظامية والمدنيين».

ورصد التقرير عددا من العمليات الإرهابية التى شهدتها فترة التقرير، قائلا: «استمرت التنظيمات الإرهابية فى توجيه ضربات فى عمق البلاد واستهداف المستشفيات ومحاولة الإضرار بالنشاط السياحى المتزايد والتجمعات الدينية المسلمة والمسيحية على السواء». وأكد التقرير أن جهود السلطات المصرية نجحت فى القبض على عدد من أبرز قيادات التنظيمات الإرهابية، يتقدمهم هشام عشماوى، الذى تسلمته مصر من الجيش الوطنى الليبى فى نهاية مايو 2019، وهو المسؤول عن عدد من أخطر الاعتداءات الإرهابية التى وقعت فى مناطق مختلفة من البلاد بين عامى 2013 و2017.