شكرا لقرائتكم خبر عن «الحريات العامة»: تضييق.. وتراجع الهامش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد التقرير أن الحريات العامة فى البلاد تعرضت لتضييق المجال العام خلال العامين 2016 و2017، من خلال تدابير وإجراءات ذات طبيعة تقييدية أوجدت إحساساً عاماً بتراجع هامش الحريات على نحو كبير، ورغم اتخاذ عدد من الخطوات المهمة لمعالجة هذه الإشكاليات، ومن أهمها: تعديل قانون التظاهر، وإصدار قانون الجمعيات الأهلية، وتعديل قانون النقابات، وتشكيل المؤسسات الإعلامية، إلا أن البلاد بحاجة إلى مزيد من الإجراءات والتطبيقات تؤكد إرادة معلنة للدولة بإفساح المجال أمام حريات التعبير والتجمع والتنظيم، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لمجلس النواب ومجلس الشيوخ والتمهيد لانتخابات المجالس المحلية.

وعلى صعيد حرية الرأى والتعبير، أكد التقرير أن الإجراءات المتخذة من جانب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تميل إلى تقييد الحريات، خاصة ما تجلى فى لائحة الجزاءات التى وضعها المجلس، وتضمنت تعبيرات فضفاضة تتيح إمكانية سحب التراخيص ومنع البث والحجب للمؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية، وتدابير تفرض نوعًا من الرقابة غير الصحية على ما يُتداول، واتخاذ إجراءات عملية فى تفعيل ذلك من خلال حجب بعض الصحف والمواقع الإلكترونية.

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وانتقد التقرير عدم إصدار قانون حرية تداول المعلومات، مؤكدا أنه وعلى الرغم من توافر مشروعين للقانون فلم يُنظر أى منهما من جانب مجلس الوزراء، كما لم يُطرح أى مشروع آخر على مجلس النواب، مما يشكل فجوة كبيرة فى توفير مقومات حرية الرأى والتعبير.

وعلى صعيد الحق فى التجمع السلمى، وبالرغم من تعديل قانون التجمعات وفق حكم المحكمة الدستورية العليا، إلا أن القانون لم يُختبر عمليا بعد، حيث يسود انطباع بأن السلطات لا ترحب بممارسة التظاهر والاحتجاج السلمى، ويُخلط فى الذهن العام بين توقيف المعارضين السياسيين فى قضايا تتصل بدعم الإرهاب من جهة، وحرية النشاط السياسى والمعارضة من جهة أخرى.

ودعا التقرير السلطات إلى تيسير التجمعات السلمية والتفاهم مع التجمعات وحثها على الالتزام بالقانون بدلا من تدابير توقيف بعض المخالفين بصورة إدارية وحبس بعضهم احتياطيا بعد عرضهم على النيابة العامة وإبقائهم محبوسين قيد التحقيقات والمحاكمة مادامت أفعالهم لا تنطوى على عنف وخروج على السلمية، على نحو ما شهدته تجمعات جماهرية عديدة خلال السنوات السابقة.

وعلى صعيد النشاط الحزبى، وبرغم نمو الأحزاب فى مصر لتصل إلى أكثر من 100 حزب مرخص وتيسير الإجراءات الخاصة بتأسيس الأحزاب فقد تعرض عدد من المعارضين الحزبيين للتوقيف والملاحقة القضائية خلال الفترة التى يغطيها التقرير.