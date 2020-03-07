شكرا لقرائتكم خبر عن CNN: فيروس كورونا يصيب أكثر من 100 ألف شخص ويتسبب فى وفاة 3400 حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع (CNN)الإخباري، إن فيروس كورونا انتشر في جميع أنحاء العالم، منذ اكتشاف الحالات الأولى في وسط الصين في ديسمبر، وأصاب أكثر من 101000 شخص في العالم.

وأكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية، أن الفيروس، الذي يسبب مرضًا يعرف باسم Covid-19، يمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر من خلال "انتقال الرزاز"، حيث ينتقل الفيروس بسبب العطس أو السعال، كذلك عن طريق الاتصال المباشر.

وقال الموقع، في البر الرئيسي للصين، تم تسجيل أكثر من 80،600 حالة إصابة بالفيروس وأكثر من 3000 حالة وفاة، الغالبية العظمى في مقاطعة هوبي، وهي السبب في انتشار هذا الفيروس.

وأضاف الموقع، هناك أكثر من 20800 حالة مؤكدة من فيروس كورونا في 85 دولة ومنطقة على الأقل خارج البر الرئيسي للصين، أكثر من 700 من تلك الحالات مرتبطة بسفينة" DiamondPrincess " دايموند برنسس السياحية، توفى 360 شخصًا على الأقل خارج الصين القارية من الفيروس.

1.أفغانستان: حالة واحدة

2. الجزائر: 12 حالة

3.أندورا: حالة واحدة

4.الأرجنتين: 8 حالات

5.أرمينيا: حالة واحدة

6.أستراليا: 63 حالة ، 2 حالة وفاة

7.النمسا: 41 حالة

8.البحرين: 49 حالة

9.بيلاروسيا: 6 حالات

10.بلجيكا: 109 حالات

11.بوتان: حالة واحدة

12.البوسنة والهرسك: حالة واحدة

13.البرازيل: 13 حالة

14.تشيلي: 5 حالات

15.كمبوديا: حالة واحدة

16.كندا: 51 حالة

17.كولومبيا: حالة واحدة

18.كوستاريكا: حالة واحدة

19.كرواتيا: 6 حالات

20.جمهورية التشيك: 12 حالة

21.الدنمارك: 3 حالات

22.الجمهورية الدومينيكية: حالتان

23.الإكوادور: 14 حالة

24.مصر: 15 حالة

25- 25.إستونيا: حالة واحدة

26. فنلندا: 3 حالات

27.فرنسا: 577 حالة، 9 حالات وفاة

28. جورجيا: حالة واحدة

29 . ألمانيا: 534 حالة

30 .جبل طارق: حالة واحدة

31.اليونان: 31 حالة

32.هونج كونج: 107حالات، وفاتان

33. المجر: حالة واحدة

34.أيسلندا: 26 حالة

35 .الهند: 31 حالة

36 .إندونيسيا: 4 حالات

37.إيران: 4747 حالة، 124حالة وفاة

38. العراق: 46 حالة، 2 وفاة

39.أيرلندا: 13 حالة

40.إسرائيل: 21 حالة

41.إيطاليا: 4،636 حالة، 197حالة وفاة

42. اليابان: 1045حالة ، 12حالة وفاة

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43.الأردن: حالة واحدة

44.الكويت: 58 حالة

45.لاتفيا: حالة واحدة

46.​​لبنان: 22 حالة

47.ليتوانيا: حالة واحدة

48.لوكسمبورج: حالة واحدة

49 .ماكاو: 10حالات

50 .ماليزيا: 83 حالة

51.المكسيك: 6 حالات

52. موناكو: حالة واحدة

53.المغرب: 16 حالة

54 .نيبال: حالة واحدة

55. هولندا: 82 حالة، وفاة واحدة

56.نيوزيلندا: 5 حالات

57.نيجيريا: حالة واحدة

58.شمال مقدونيا: حالة واحدة

59 .النرويج: 15 حالة

60.عُمان: 16 حالة

61.باكستان: 6 حالات

62.فلسطين: 16حالة

63 .الفلبين: 3حالات، وفاة واحدة

64 .بيرو: حالة واحدة

65.بولندا: 5 حالات

66.البرتغال: 8 حالات

67. قطر: 7 حالات

68. رومانيا: 3 حالات

69.روسيا: 13 حالة

70.سان مارينو: حالة واحدة

71.المملكة العربية السعودية: 5 حالات

72. السنغال: حالتان

73. سنغافورة: 130 حالة

74 .سلوفينيا: حالة واحدة

75.كوريا الجنوبية: 071 7 حالة، 46 حالة وفاة

76. إسبانيا: 387 حالة، 8 حالات وفاة

77. سريلانكا: حالة واحدة

78. جنوب إفريقيا: حالة واحدة

79. السويد: 52 حالة

80. سويسرا: 181حالة، وفاة واحدة

81.تايوان: 45حالة، وفاة واحدة

82.تايلاند: 50 حالة، وفاة واحدة

83. تونس: حالة واحدة

84.أوكرانيا: حالة واحدة

85.الإمارات العربية المتحدة: 42 حالة

86. المملكة المتحدة: 163حالة، وفاة واحدة

87 . الولايات المتحدة: 332 حالة، 17حالة وفاة

88. الفاتيكان: حالة واحدة

89.فيتنام: 17 حالة