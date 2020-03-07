شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات مصرية أمريكية حول استثمارات شركات البترول الأمريكية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار زيارته الحالية لواشنطن اجتماعا ثنائيا مع دان برويليت وزير الطاقة الأمريكى حيث تم خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين فى مجال البترول والغاز على المستوى الاستراتيجي بين الحكومتين وكذلك استثمارات الشركات الامريكية فى مصر فى مختلف مجالات البترول والغاز.

كما تم استعراض آخر مستجدات منتدى غاز شرق المتوسط ودورها المحورى فى استغلال ثروات الغاز شرق المتوسط بالتعاون مع الشركات العالمية، وتم الاتفاق على استكمال جلسات الحوار الاستراتيجي فى مجال الطاقة بين الجانبين والتى بدأت فى القاهرة فى سبتمبر الماضى بما يدعم زيادة التعاون بين البلدين فى مجال البترول والغاز .

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جاء ذلك خلال زيارة الوزير الحالية لواشنطن عاصمة الولايات المتحدة، والتى يلتقى فيها بعدد من المسئولين الأمريكيين والشركات الأمريكية، لبحث تعميق التعاون بين البلدين فى مجال الطاقة فى ضوء الشراكة الاستراتيجية الحالية بين البلدين فى هذا المجال واطلاق اول حوار استراتيجى للطاقة بين مصر والولايات المتحدة العام الماضي.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد بحث أمس مع السيناتور تيد كروز عضو مجلس الشيوخ الأمريكى، الجهود المصرية لتعميق الشراكة بين دول شرق المتوسط فى مجال الغاز الطبيعى، لاسيما فى ضوء الدور المحورى لمصر كمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز فى المنطقة.

واستعرض المهندس طارق الملا، خلال اللقاء الجهود والمبادرات المصرية خلال العام الماضى بالتعاون مع دول المنطقة لإقامة منتدى غاز شرق المتوسط كمنظمة دولية تهدف إلى إقامة شراكات اقتصادية وتجارية ببن الدول لاستثمار ثرواتها الغازية المكتشفة والبنى التحتية بشكل اقتصادى لصالح الشعوب فضلا عن استثمار اكتشافات الغاز فى شرق المتوسط فى ارساء دعائم السلام والاستقرار فى المنطقة حيث أصبحت أحد العوامل الأساسية فى ذلك.