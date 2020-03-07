شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدا وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يشهد غدا الأحد ارتفاعا فى درجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقسا مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة كثيفة والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة ، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة صباحا والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة .

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وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، بالقاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجات، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 13 درجات، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 11 درجات، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجات، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجة.

ويشهد، اليوم السبت، استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة كثيفة والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة كثيفة والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة كثيفة والرياح معتدلة.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة كثيفة والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة ، وشمال الصعيد طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة صباحا والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل الحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.