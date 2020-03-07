شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء يكشف إنجازات التشييد بالعاصمة الإدارية..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، العاصمة الإدارية الجديدة، والتى خرج منها ببث فيديو مباشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ليكشف لمتابعيه والمصريين فى كل مكان عن حجم الإنجازات التى تتم داخل العاصمة الإدارية الجديدة، والمجهود الكبير الذى يبذله العمال والمهندسين لتنفيذ المهام المكلفين بها فى المشروع بالتوقيت المحدد لها.

وفى مقطع الفيديو، قال المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء: "صباح الفل على حضراتكم.. احنا هنا فى العاصمة الإدارية الجديدة.. هنا فى مستقبل مصر.. هنا أنا موجود فى العاصمة الإدارية الجديدة فى منطقة الأبراج المركزية اللى بتنفذها الشركة الصينية.. هنا مدرسة لازم نتعلم منها.. هنا إنجاز فى كل دقيقة بيتنفذ.. هنا كل ما وصل إليه العلم فى الهندسة على أعلى المستويات بتتنفذ.. هنا عمال مصريين بيسابقوا الزمن مع عمال ومهندسين من الصين عشان ينجزوا مشروع يفخر بيه المصريين".



منطقة الأبراج فى العاصمة الإدارية الجديدة

وأضاف هانى يونس: "اللى هيلف فى المنطقة دى النهارده هيحس فعلًا إنه فى دبى.. حاجة فوق الوصف.. كل يوم فى جديد كل يوم فى إنجاز.. النهارده احنا هنتفرج من فوق على العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة الأبراج.. دلوقتى اتفرجوا دا الموقع والمهندسين أهم موجودين.. دا البرج الأيقونى وصلنا فيه لارتفاع 25 دور ودى منطقة الأبراج كلها الأبراج الشغل فيها يتم على قدم وساق زى ما احنا شايفين.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".



هانى يونس فى العاصمة الإدارية الجديدة



هانى يونس يكشف تفاصيل إنجازات العاصمة الإدارية الجديدة

ويشار إلى أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، كان قد أكد، على وجود العديد من المحفزات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن وزارة الإسكان تقدم وحدات سكنية للعاملين قيمتها تتجاوز 700 ألف جنيه بسعر 450 ألف جنيه.

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وأضاف "الجزار" خلال كلمته بندوة استراتيجية العمران فى مصر المنعقدة بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، الثلاثاء الماضى، أنه بالرغم من طرح وحدات سكنية بأسعار مدعومة للموظفين كمحفز للانتقال لم يتم الزامهم بدفع قيمة الوحدة مرة واحدة حيث ستتم من خلال التقسيط والتمويل العقارى.



البرج الأيقونى فى العاصمة الإدارية الجديدة



العمال والمهندسين فى العاصمة الإدارية الجديدة

وتابع وزير الإسكان أن الموظفين المنقولين للعاصمة الإدارية الجديد سيتم صرف بدل انتقالات لهم تمكنهم من سداد قيمة الوحدة السكنية، وأكد أن وزارة الإسكان حققت الهدف من الانتهاء من العشوائيات بنسبة 93%، مؤكدا أنه فى 30 يونيو 2020 ستكون مصر خالية من المناطق العشوائية بنسبة 100%.



إنجازات التشييد فى البرج الأيقونى بالعاصمة الإدارية



عمل مكثف فى منطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة