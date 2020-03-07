شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تطرح 66 محلا و7 صيدليات و6 وحدات مهنية فى مزاد علنى بالمدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أسامة عبدالغنى، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، بأنه سيتم بيع 11 محلاً تجاريا وصيدلية، بمساحات تتراوح بين (22م2 و 36م2)، أسفل العمارتين (183، 191) بمنطقة الإسكان المتميز بالحى الأول بالمدينة، وذلك فى مزاد علنى.

وأضاف المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه سيتم بيع 12 محلاً تجاريا وصيدليتين، بمساحات تتراوح بين (19م2 و 43م2)، بالسوقين التجاريتين (2 ، 3) بمشروع دار مصر بالمدينة، وذلك فى مزاد علنى.

وأشار المهندس محمد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إلى أنه سيتم بيع 8 محال تجارية وصيدلية، بمساحات تتراوح بين (16م2 و 39م2)، بالسوق التجارية بجوار مشروع"JANNA"، والسوق التجارية بجوار المرور، وكذا بيع 6 وحدات مهنية وإدارية بمساحات تتراوح بين (33م2 و 69م2) بالسوق التجارية بمناطق إبنى بيتك 140 فداناً، والسوق التجارية بـ840 فداناً بالامتداد، وإسكان الشباب بالحى الرابع عمارات الـ70م2، وعمارة 33 بالمجاورة الثانية بالحى الأول بالمدينة، وذلك فى مزاد علنى.

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وأوضح المهندس محمد القصرى، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، أنه سيتم بيع 8 محال تجاريا وصيدليتين، بمساحات تتراوح بين (15م2 و 31م2)، بموقع الـ11 عمارة ابنى بيتك (أ) وموقع الـ20 عمارة امتداد ابنى بيتك موقع 2 بالمدينة، وذلك فى مزاد علنى.

وقال المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة: إنه سيتم بيع 15 محلاً تجاريا، بمساحات تتراوح بين (23م2 و 97م2)، بأسواق مناطق(ابنى بيتك2 – الحى الرابع – موقف سيارات الأجرة بالحى السكنى الثانى – الإسكان الاجتماعى)، وذلك فى مزاد علنى.

وأضاف المهندس رمضان خيرى، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، أنه سيتم بيع 12 محلاً تجاريا وصيدلية بمساحات تتراوح بين (12م2 و 64م2)، بمختلف الأسواق التجارية بالمدينة، وذلك فى مزاد علنى.