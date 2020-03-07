شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى: المرأة المصرية تنعم بقيادة سياسية حكيمة مؤمنة ومؤيدة لحقوقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة إلى المرأة فى جميع أنحاء العالم بوجه عام وإلى المرأة المصرية بوجه خاص بمناسبة الإحتفال بيوم المرأة العالمى الموافق 8 مارس من كل عام، والذى يحتفل به العالم هذا العام تحت عنوان "أنا جيل المساواة: إعمال حقوق المرأة".

وأشارت الدكتورة مايا مرسى، إلى أن العالم فى هذا اليوم يجدد التزامه بحماية حقوق المرأة ودعم الوصول اليها والتأكيد على عظم وإهمية دورها الذى لا يمكن الاستغناء عنه او استبداله ، فالمرأة شريك فاعل وعامل رئيسى فى المجتمع ، تعتمد عليه الأمم والحضارات فى البناء والتنمية ، مشيرة أنه يصادف احتفال بيوم المرأة هذا العام مع الذكرى السنوية الـ25 لإعلان ومنهاج عمل بيجين الذى يعد خارطة الطريق الأكثر تقدمية فى ما يتصل بتمكين المرأة والفتاة فى كل أنحاء العالم، بالاضافة الى مرور 20 عاما على قرار مجلس الأمن رقم 1325 المعنى بالمرأة والسلام والأمن ، و10 سنوات على تأسيس هيئة الأمم المتحدة للمرأة و5 سنوات على إعلان أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت دكتورة مايا مرسى، أنه فى هذا اليوم المميز الذى تم اختياره واعتماده كرمز للتعبير عن نضال المرأة فى جميع دول العالم وسعيها الحثيث واصرارها الجاد للحصول على حقوقها متساوية مع الرجل فى كافة المجالات ، فإننا لابد أن نتأمل جيداً وضع المرأة وما تمكنت من تحقيقه والوصول اليه حتى الآن ، ونعمل جاهدين لمواجهة التحدى الأكبر وهو الصورة النمطية للأدوار التى تقوم بها المرأة فى المجتمع ، ومحاربة الممارسات والموروثات الثقافية السلبية التى تعيق وصولها وتحقيقها تقدم أفضل لها وللأجيال القادمة من النساء والفتيات، ولا ننسى فى هذا اليوم التاريخى الاحتفال بالإنجازات والانتصارات التى تحققت للمرأة حتى هذه اللحظة ، مشيرة أن قضية المساوة ليست قضية المرأة فحسب ولكنها قضية مجتمع بأكمله .

وتابعت مايا مرسى:"نحن هنا فى مصر وفى ظل قيادة سياسية حكيمة مؤمنة ومؤيدة تأييد مطلق بمشروعية وأحقية المرأة والفتاة المصرية بكل فئاتها فى الحصول على كامل حقوقهما، وانه لا مجال للنجاح ومنافسة الأمم بدون مشاركة الجنسين يداً بيد فى تنمية ونهضة مصر التى طالما حلمنا بها وجاء الوقت لتحقيقها سويا ً متشاركين فى النجاح ومتقدمين نحو غداً افضل لمصرنا الحبيبة ولأبنائها".

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و أكدت مايا مرسى أن احتفالات المرأة هذا العام تأتى متزامنة مع احتفال المجلس القومى للمرأة بمرو 20 عامًا على انشائه، 20 عاما من الانجازات والنجاحات والعمل الجاد المتواصل والجهد المتفانى من أجل المرأة، كان فيها المجلس هو الحامى لحقوقها، وهو أول الداعمين والمساندين والمهنئين لنجاحاتها، ومازال المجلس يواصل عطائه وعمله بدون كلل أو ملل" .

وأضافت أن استضافة مصر منذ أيام المنتدى الاقتصادى العالمى السنوى للمرأة الذى عقد لأول مرة فى مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى دليل على حرص الدولة على تمكين المرأة والنهوض بها وتكريمها بمشاركة مثيلاتها من جميع انحاء العالم النجاح والتفوق وتبادل الخبرات والتجارب لمصلحة افضل لها ولمجتمعها .