شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة الداخلية" تبحث إنشاء منطقة لوجستية بمطروح على مساحة 150 فدانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية مع محافظ مطروح خالد شعيب، إنشاء منطقة لوجستية متكاملة بالمحافظة (سياحية وتجارية وسكنية) على مساحة 150 فدانا.

وقال عشماوي، في تصريحات اليوم، إن المشروع يضخ استثمارات كبيرة بالمحافظة، ويوفر آلاف من فرص العمل، ويسهم في زيادة أعداد السائحين ،وتنشيط سياحة التسوق، موضحا أن مرسى مطروح يزورها نحو 7 ملايين سائح ومواطن خلال 3 شهور إلا أنها تعاني من قلة مشروعات المراكز التجارية المقامة على المعايير العالمية، والتى تزيد من معدلات إقامة السائح ومعدلات إنفاقه.

وفيما يتعلق بتسجيل السلع والمنتجات، أوضح أنه تم الاتفاق مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتورعلي المصيلحي على تشكيل لجنة دائمة لحصر المنتجات ذات المنشأ الجغرافي طبقا للمحافظة، وتعتمد من المنظمة الدولية للملكية الفكرية "الويبو"..مشيرا إلى أن عملية التسجيل تتم خلال 6 شهور كحد أدنى وفقا للاشتراطات والضوابط.

وقال إن الجهاز يدرس حاليا تسجيل القطن والبصل كمؤشرات جغرافية لرفع ميزاتهما التنافسية وزيادة صادراتهما في الأسواق الخارجية.

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وفيما يتعلق بالسجل التجاري أوضح عشماوي أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تطوير بعض المكاتب في الأماكن الحيوية، على أن يتم دخول خدمة تلقي طلبات تسجيل العلامة التجارية أو النموذج الصناعي إلكترونيا على موقع الجهاز في يونيو المقبل.

وأشار إلى أنه تم اشتراك 20 بنكا في توفير الخدمة بفروعها وبدأ تقديم الخدمة ببنكين، ويجري حاليا توقيع العقود مع 18 بنكا آخرين، الأمر الذي سيزيد من إيرادات السجل التجاري، ونستهدف زيادتها إلى 500 مليون بنهاية العام المالي الجاري.

وأضاف إنه في إطار تيسير حصول المواطنين على خدمات السجل التجاري في أماكن مختلفة، ندرس توفيرها في فروع شركات الاتصالات من خلال مندوب يقوم باستخراج السجل التجاري.

من جانب آخر، قال عشماوي إنه استعرض مع محافظ الإسكندرية محمد الشريف النموذج الأمثل لنقل سوق الجملة من منطقة النزهة إلى منطقة برج العرب، مشيرا إلى أنه تم وضع المخطط العام على مساحة 125 فدانا، منها 25 لسوق الجملة، و100 لإنشاء منطقة تجارية لوجستية، ويجري الآن تحديد المستثمرين وشركة إدارة الأسواق.