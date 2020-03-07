شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى للتوظيف بمرتبات تصل إلى 5 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى تعطى للشباب كل التمكين، الأمر الذى جعل وزارة القوى العاملة توجه كامل نظرها، وكل اهتمامها لمصلحة الشباب، كى يتواجد فى أماكن العمل، ويسهم فى عملية البناء، مشدداً على أن الدول لا تبنى إلا بسواعد أبنائها.

جاء ذلك فى افتتاح الوزير، اليوم السبت، ملتقى توظيف بمصر الجديدة، لتوفير 3500 فرصة عمل للذكور والإناث، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، برواتب حدها الأدنى 2000 جنيه، والأقصى 5000 جنيه، ووفقا للمهن والتخصصات والخبرات المطلوبة فى الوظائف المختلفة، وذلك فى اطار دعم الدولة المصرية للتدريب والتوظيف لإنشاء جيل قادر على المنافسة فى سوق العمل داخليا وخارجياً .

وشارك في الملتقى أكثر من 30 شركة ومؤسسة توظيفية من كبرى شركات الإدارة الفندقية والسياحية ونظم المعلومات الإدارية، فضلا عن حضور أكثر من 4000 خريج لوجود فرص تدريبية لهم فى الملتقى فى مختلف المجالات .

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وتفقد سعفان جميع الشركات المتواجدة بالملتقى للاطمئنان على مستوى الأجور التى تضمن "حياة كريمة لائقة" للعمال، وعدم النزول عن الحد الأدنى للأجور، والتأكد من توفر كافة الضمانات التأمينية لهم من تأمين صحى واجتماعي، ومعرفة كافة حقوقهم التى كفلها لهم القانون، مؤكدًا أن هذه الملتقيات تأتى كى تسهم فى نقل الشباب المصرى نقلة نوعية فى حياته، من خلال إكسابه الخبرات العملية اللازمة لاقتحام سوق العمل، وخوض غماره، كى يصل إلى ما يطمح إليه، ويحلم به.

وأضاف وزير القوى العاملة أن الوزارة تضع نصب أعينها توفير فرص عمل للشباب المصرى بصورة جادة، من خلال هذه الملتقيات الفاعلة، لخلق نوع من أنواع التوافق بين احتياجات سوق العمل، والشباب الباحث عن وظيفة.

أعطى الوزير تكليفات فورية لرئيس الإدارة المركزية للتشغيل بالوزارة محمد عبد الرحمن، ضرورة تسجيل ومتابعة جميع الشباب الذين حضروا الملتقى التوظيفى، ومتابعة جميع الشركات بصورة مستمرة للوقوف على ما تم إنجازه على أرض الواقع من فرص عمل حقيقية للشباب ومتابعة من لم يعين لتوفير فرص عمل أخرى لائقة، فضلًا عن فرص التدريب .