شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للمرأة.. 75.5 سنة العمر المتوقع للإناث فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت الموافق 7 / 3/ 2020 بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذى يحتفل به فى 8 مارس من كل عام، تقديراً لدور المرأة ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة، وجاء الإحتفال بهذا اليوم بعد إنعقاد أول مؤتمر للإتحاد النسائى الديمقراطى العالمى فى 7 مارس 1945، ويصدر الجهاز المركزى هذا اليوم بياناً صحفياً يستعرض أوضاع المرأة المصرية فى مختلف المجالات.

• وفقا للبيانات الأولية لتقديرات السكان فى 1/1/2020

- بلغت نسبة النوع 106,2% (أي أن هناك 106,2 ذكر لكل 100أنثى).

- بلغ العمر المتوقع للإناث 75,5سنة مقابل 73,0 سنة للذكور عام 2020.

• وفقا لبيانات مسح الدخل والإنفاق 2017/2018 بلغت نسبة الإناث التي تعول أسر 18,1%، أما نسبة الأسر الفقيرة التي ترأسها إناث بلغت 12,6% مقابل 27,1% نسبة الأسر الفقيرة التي يرأسها رجال.

• وفقا للبيانات الأولية لنشرة الزواج والطلاق عام 2019

- إنخفاض عدد عقود الزواج عام 2019 مقارنة بعام 2018 بعدد 8017 عقد حيث بلغ عدد عقود الزواج 887315 عقد عام 2018 مقابل 879298 عقد عام 2019.

- إنخفضت عدد إشهادات الطلاق بعدد 6167 إشهادة مقارنة بعام 2018 حيث بلغ عدد إشهادات الطلاق 211554 إشهادة، عام 2018 مقابل 205387 إشهادة عام 2019.

• وفقا للبيانات الأولية لبحث القوى العاملة عام 2019

- بلغت مساهمة المرأة في قوة العمل 15,6% من اجمالي قوة العمل (15سنة فأكثر) مقابل67,3% للرجال.

- بلغ معدل البطالة للإناث 21,7% مقابل 4,8% للذكور.

- بلغت نسبة الإناث المشتغلات (15 سنة فأكثر) 15,3% مقابل الذكور 84,7%.

- بلغت نسبة الإناث اللآئى يعملن عمل دائم 89,2% مقابل 70,3 % للذكور.

- بلغت نسبة المشتركات فى التـأمينات الاجتماعية 71,2% مقابل 40,8% للذكور، كما بلغت نسبة المشتركات فى التأمين الصحى 68,5 % مقابل 34,4% للذكور.

- بلغت نسبة النساء اللاتى تشغلن مهنة الاخصائيات والمهن العلمية 36,4% من إجمالي المشتغلين، بينما مثلت نسبة الفنيات ومساعدو الأخصائيين 32,5%، أما القائمات بالأعمال الكتابية فبلغت نسبتهن 24,8%، المشتغلات في الزراعة والصيد 21,9%، بينما كانت نسبة العاملات في الخدمات ومحلات البيع 13%، وكانت أقل نسبة للعاملات في مهنة الحرفيات ومن إليهم 1,6%.

• وفقا لبيانات النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعى عام 2018/2019

تباينت نسب القيد الإجمالى للإناث في مختلف المراحل التعليمية كالتالى:

- مرحلة التعليم قبل الإبتدائي 27.7%.

- المرحلة الإبتدائية 101%.

- المرحلة الإعدادية 94,2%.

- الثانوى العام 54,6%، الثانوى الفني (تجارى،صناعى، زراعى...)42,8%.

Advertisements

- بلغ معدل التسرب 2017/2018 فى المرحلة الإبتدائية 0,3% للإناث مقابل 0,5% للذكور للعام الدراسى ، بينما بلغت 3,0% للإناث في المرحلة الإعدادية مقابل 3,2% للذكور فى نفس العام.

• وفقا لبيانات النشرة السنوية للطلاب المقيدين – أعضاء هيئة التدريس للتعليم العالى العليا 2018/2019

- بلغت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي 48,9% مقابل 51,1% للذكور.

• المرأة في مواقع صنع القرار عام 2018/2019:

- حصلت المرأة على 8 حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء بنسبة 24% من عدد الوزراء في الحكومة.

- حصلت المرأة على 90 مقعد في البرلمان بنسبة 15% من إجمالي المقاعد.

- بلغ عدد القاضيات 66 قاضية.

• بعض مجهودات الدولة في حماية ورعاية المرأة:

- تعديل المادة 102 بالدستور عام 2014 بشأن تخصيص 25% من مقاعد المجلس للمرأة بداً من الفصل التشريعى القادم .

- قانون 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

- حصاد أنشطة المجلس القومى للمرأة 2019:

• حملة صوتك لمصر بكره لتثقيف الناخبات بأهمية الأستفتاء على التعديلات الدستورية.

• برامج التوعية والتدريب لإقامة مشروعات صغيرة ونشر ثقافة الشمول المالى.

• بناء قدرات الرائدات الريفيات.

• برامج تعزيز قدرات المتعاملين مع قضايا العنف والمعنفات.

• تفعيل إستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030.

• إستخراج الأوراق الثبوتية (بطاقات الرقم القومى لغير القادرات، توثيق عقود زواج وسواقط القيد).

• دعم مكتب شكاوى المرأة لإستقبال الشكاوى والمشورات القانونية ورفع الوعى القانوني للمرأة.

• إستكمال ودعم الإطار المؤسسى لتمكين وحماية المرأة ( وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات، وحدات تكافؤ الفرص).

• مناهضة ختان الإناث بوضع الإستراتيجية القومية المناهضة لختان الإناث (2016- 2020 ).

• متابعة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة (2015-2020 ).

• دعم المرأة ذات الإعاقة حيث تم تخصيص محور خاص لها في الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 يتناول تمكينها على جميع الأصعده.

• مجهودات الجهاز

يهتم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بإحصاءات النوع الإجتماعى في كافة المجالات ليبين للمجتمع دور المرأة ومساهمتها، وفى هذا الصدد يقوم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة حالياً بتنفيذ دراسة ميدانية عن العنف ضد المرأة ذات الإعاقة لدراسة مدى إنتشار أفعال العنف ضدها في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية على عينة قوامها (6000) أسرة معيشية من الأسر التي يوجد إعاقة لدى أحد أفرادها من النساء سواء إعاقة ( سمعية، بصرية، جسدية)وذلك فى الفئة العمرية (18سنة فأكثر) وقد تم الإنتهاء من مرحلة العمل الميدانى وجمع البيانات وجارى حالياً إستخراج النتائج.