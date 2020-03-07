شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: مطالب تخفيف المناهج غير مطروح للنقاش والدراسة منتظمة فى المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، أن مطالب تخفيف المناهج الدراسية لطلاب المدارس غير مطروحة للنقاش وأن المدارس مستمرة فى تطبيق خريطة المناهج والمقررات وفق التوقيت الزمنى للفصل الدراسى الثانى والذى من المقرر أن ينتهى فى مايو المقبل.

وشددت المصادر على أن الدراسة منتظمة فى المدارس ولن يتم تأجيلها بسبب كورونا، موضحة أن الوزارة تطبق تعليمات وزارة الصحة فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الصحية الأزمة، مشيرة إلى أنه يجب على أولياء الأمور أن يتركوا أبنائهم للتعليم والوقوف بجانبهم بدل المطالب المتكررة بحذف وتخفيف المناهج الدراسية.

وكان أولياء أمور طالبوا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتخفيف المناهج الدراسية وتأجيل الدراسة بعد ظهور حالات كورونا فى مصر.

وأعلنت كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، اليوم، اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) حاملة للفيروس، ولم تظهر عليهم أى أعراض، وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه كان على متن الباخرة سائحة تايوانية من أصل أمريكي وفور عودتها إلى بلادها تم ورود معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية باكتشاف إصابتها بفيروس الكورونا، وأشار تقرير المنظمة إلى أنها الحالة الأساسية المسببة للعدوي للحالات التي تم اكتشافها ( index case)، مشيرًا إلى أنه على الفور قامت وزارة الصحة والسكان وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حيال المخالطين للحالة وعمل الفحوصات اللازمة.

وأكد مجاهد أنه تمت متابعة الحالة الصحية لجميع المخالطين لها والمتواجدين معها على متن الباخرة خلال 14 يومًا ولم تظهر عليهم أي أعراض، لافتًا إلى أنه تم إجراء تحاليل ال (pcr) لهم في اليوم الـ 14 أي في نهاية فترة حضانة الفيروس، وثبت وجود 12 حالة إيجابية لفيروس الكورونا أي حاملة للفيروس، من المصريين العاملين على الباخرة دون ظهور أعراض.