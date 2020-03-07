شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل تفتتح الدورة التدريبية التأهيلية لمعاونى الخبراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت وزارة العدل الدورة التدريبية لمعاوني الخبراء لشغل وظيفة مساعد خبير (حسابی ، هندسي ، زراعي)، والتي يعقدها المركز القومى للدراسات القضائية بالقاهرة بناء على توجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل.

تستهدف الدورة التدريبية دعم القدرات الفنية والعملية للعاملين بمصلحة الخبراء بغرض رفع مستوي ادائهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم ، و تأهيلهم من خلال المحاضرات والجلسات العملية التي تعقد بالمركز ويحاضر فيها مجموعة من الخبراء في مجالات الخبرة الفنية المختلفة ، سواء من هيئة المساحة المصرية ، أو خبراء الكسب غير المشروع، أو رؤساء التفتيش الفني والحسابي بالمصلحة .

وتتناول الدورة التدريبية موضوعات متعددة منها الخبرة ودورها في دعاوي المباني والمقاولات ، ودعاوي الترميم هى المنشأت ومجال التراث المعماري ، والقوانين المنظمة للتخطيط العمراني ، ومناطق الطيران المدني ، والمشاكل العملية والتطبيقية في القضايا العمالية وفي قضايا الأحوال الشخصية.

Advertisements

وتؤكد وزارة العدل أن أحد محاور تطوير العدالة الناجزة هو تقديم الدعم اللازم لتدريب معاوني الخبراء وتنمية المهارات الادارية المختلفة مما يساعدهم على سرعة إنجاز التقارير .