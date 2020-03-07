شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف السياحية تتابع مع المحافظات تنفيذ الخطة الوقائية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر باتحاد الغرف السياحية إن الغرف الخمس تجرى اتصالات مع الفنادق والشركات والمطاعم والبازارات فى المحافظات السياحية وأفرع الغرف هناك، للوقوف على آخر التطورات ومتابعة الحالة السياحية.

وأكد المصدر أن الاتحاد يتحرك بالتعاون والتنسيق مع وزارة السياحة والآثار و الصحة والسكان والطيران المدني لاتخاذ وتفعيل كافة الإجراءات الوقائية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس كورونا بصفة خاصة.

ولفت إلى أن أفرع الغرف تتابع بدقة تنفيذ التعليمات الوقائية التى تم تعميمها على كافة المنشآت السياحية، بالتوصيات والإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة والتي اصدرتها منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن هناك تنبيهات مشددة على تلزم الفنادق والمحلات السياحية بسرعة إبلاغ وزارة الصحة عن أية حالات اشتباه سواء للأجانب أو العاملين بها.

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وكان أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية قد أكد ان الحركة السياحية في مصر تعمل بشكل منتظم ولا توجد أية قيود أو حظر علي سفر السائحين الي مصر وزياراتهم داخل الأماكن السياحية والشاطئية والأثرية بها، وأن نسبة الإلغاءات بالفنادق والمنشآت السياحية ضئيلة جدا.

كما قامت غرفة المنشآت الفندقية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار باتخاذ مزيد من الاجراءات الوقائية لجميع النزلاء والعاملين بالمنشآت الفندقية، عن طريق اعداد مادة علمية لطرق الوقاية من فيروس كورونا تم توزيعها على جميع المدربين لدى الغرفة والاتحاد المصرى للغرف السياحية، وذلك لإلقاء محاضرات فى بداية كل برنامج تدريبى، كما تم ارسال تعميم لجميع فروع الغرفة بالمحافظات بسرعة التنسيق مع وزارة الصحة والسكان عن طريق مديريات الصحة الموجودة بمحيطهم الجغرافى لعقد دورات توعية مكثفة بواسطة اطباء من المديرية عن الاجراءات التي يجب اتخاذها للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس كورونا بشكل خاص، على ان تقوم فروع الغرفة بتوفير كل مايلزم من لوجستيات لسرعة ودقة تنفيذ هذة الدورات.