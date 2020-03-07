شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: 22.6 مليون جنيه تمويل إضافى لصندوق الوزارة للمشروعات صغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن أنه تم إتاحة 22.6 مليون جنيه تمويل اضافى لصندوق التنمية المحلية من موارد الصندوق الذاتية وذلك بعد أن استنفذ الصندوق التمويل المخصص له خلال العام المالى الحالى ويبلغ 15 مليون جنيه خلال 6 شهور فقط مشيراً الى أن الصندوق نفذ خلال هذه الفترة 1731 مشروعاً منها 1181 مشروعاً للمرأة بنسبة 68% من إجمالى المشروعات .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن شعراوى وجه مجلس ادارة الصندوق بإتاحة حزم مشروعات جديدة ومتنوعة لتطوير وتنويع قاعدة المشروعات الممولة وتبسيط اجراءات الحصول على القروض للراغبين خاصة للمرأة المعيلة والشباب فى جميع المحافظات .

وأوضح شعراوى ان صندوق التنمية المحلية يهدف الى دعم اقتصاديات القرى وتحويل القرية المصرية الى قرية منتجة واقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مولدة للدخل وتحسين الاحوال المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية خاصة فى القرى مؤكداً أن الصندوق يهدف إلى تأكيد مفهوم المشاركة الشعبية فى تنمية الاقتصاد الريفى من خلال تحمل المقترضين جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله .

Advertisements

وأشار شعراوى، إلى أن الحد الاقصى لقيمة القروض الممنوح من صندوق التنمية المحلية للمقترض الواحد يبلغ 50 ألف جنيه ولا يتضمن القرض شراء أراضى أو عقارات ويقتصر على تمويل قيمة المعدات والتجهيزات وتكاليف تشغيل دورة انتاجية واحدة ويمنح قروضه للشباب والمرأة المعيلة وشركات الافراد البسيطة للذين يعملون أو يستفيدون مباشرة من المشروع الذى سيتم تمويله.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الصندوق يقوم بإعداد دراسات جدوى المشروعات مجاناً ويوافق فوراً على المشروعات التى تستفيد من الخامات المحلية والبيئية المتاحة على المستوى المحلى والتى تراعى المعايير البيئية والتى تتكامل مع مشروعات تنموية اخرى بالنطاق المحلى والقرض الذى تنخفض فيها التكلفة الاستثمارية لفرص العمل الواحدة موضحاً ان تكلفة اقراض المشروعات تبلغ 6% سنوياً وتنخفض الى 4% للمقترضين السابق حصولهم على فرص من الصندوق والتزموا بالسداد فى المواعيد المحددة ويرغبون فى الحصول على فرص جديدة لإضافة طاقة انتاجية جديدة.