شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تتقدم 60 مركزا فى قطاع الهندسة والتكنولوجيا بتصنيف QS البريطانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، إن نتائج تقرير تصنيف QS لعام 2020 أظهرت تفوق جامعة القاهرة فى عدد من القطاعات الأكاديمية والتخصصات الدقيقة، حيث احتلت الجامعة المركز الأول بين الجامعات المصرية فى ثلاثة قطاعات من بين خمسة قطاعات وهي: الهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الطبية، والعلوم الطبيعية .

وأضاف الدكتور محمد الخشت ، في بيان اليوم، أن جامعة القاهرة حققت طفرة كبيرة فى قطاع الهندسة والتكنولوجيا، حيث تقدمت 60 مركزًا دفعة واحدة؛ لتصبح فى المركز 176 فى عام 2020 بدلًا من المركز 236 فى عام 2019 وبنسبة تقدم 25.5% .

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة حققت ترتيبًا متقدمًا فى قطاع العلوم الطبية وتقدمت 32 مركزًا لتصبح فى المركز 208 فى عام 2020 بدلا من المركز 240 فى عام 2019 وبنسبة تقدم 13.3%، فيما احتل طب القاهرة على مستوى التخصصات الدقيقة الترتيب 151 على مستوى العالم، والمركز الأول على مستوى الوطن العربى ، حيث قفز ترتيب طب القاهرة فى التخصصات الدقيقة من المركز 201 فى عام 2019، للمركز 151 فى عام 2020، بنسبة تقدم 25 % عن العام الماضى .

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كما تقدمت جامعة القاهرة فى قطاع العلوم الطبيعية 43 مركزًا لتصبح فى المركز 321 فى عام 2020 بدلًا من المركز 364 فى عام 2019 وبنسبة تقدم 11.8% .

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن التقدم الكبير الذى حققته الجامعة فى تصنيف QS الإنجليزى وتصدرها ثلاثة قطاعات يعكس الجهود المبذولة من الجامعة للتحول إلى جامعة الجيل الثالث، والتوسع فى التخصصات البينية، ودعم احتياجات البحث العلمى وربطه بالتنمية الشاملة، وتعظيم النشر الدولى للأبحاث العلمية، وعقد اتفاقيات وتحالفات مع الجامعات الكبرى المصنفة داخل 100 أفضل جامعة عالميًا.