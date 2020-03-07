شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تناقش مقترح جدول امتحانات الثانوية مع اتحاد الطلاب الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة ستناقش مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة الذى تم إعلانه خلال الفترة الماضية مع أعضاء اتحاد المكتب التنفيذى لطلاب مدارس مصر، خلال الأسبوع الجارى، موضحة أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد ولكن قد يتم لقاء الاتحاد غدا الأحد أو منتصف الأسبوع الجارى.

وأضافت المصادر، أن الهدف من اللقاء هو التعرف على مقترحات وآراء الطلاب حول ترتيب المواد الدراسية داخل الجدول ومطالبهم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مقترح الجدول وتخللت الامتحانات ثلاث إجازات، وافقت أيام 18 يونيو المقبل في حين أن آخر امتحان قبل الإجازة يوافق يوم 16 يونيو، كما يتم منح الطلاب إجازة يوم 23 يونيو، فى الوقت الذى يؤدى فيه الطلاب امتحان يوم 21 يونيو كما يحصل الطلاب على إجازة يوم 30 يونيو وهو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وكشف مقترح الجدول أن الطلاب يؤدون يوم 7 يونيو المقبل امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، والثلاثاء 9 يونيو مادتي الاقتصاد والاحصاء، والخميس 11 يونيو اللغة الأجنبية الأولي، والأحد 14 يونيو الرياضيات التطبيقية ( استاتيكا) لشعبة الرياضيات،

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ويؤدى طلاب الثانوية العامة سوم الثلاثاء 16 يونيو مواد الأحياء لشعبة علمي علوم والرياضيات التطبيقية الديناميكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للأدبي.

ويؤدى الطلاب الأحد 21 يونيو مادتي الكيمياء لشعبة علمي علوم ورياضيات والجغرافيا للأدبية والخميس 25 يونيو امتحان مادتي الفيزياء لشعبة علمي علوم ورياضيات و التاريخ للأدبية، الأحد 28 يونيو لمادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

ويواصل الطلاب امتحاناتهم حيث يؤدون يوم الخميس 2 يوليو مواد مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، الرياضيات البحتة (تفاضل وتكامل) لشعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع للأدبي، والسبت 4 يوليو لمادة الرياضيات البحتة ( جبر وهندسة فراغية) لشعبة علمي رياضة.