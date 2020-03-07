شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يتابع إجراءات الفحص الطبى على الركاب بمطار القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، صباح اليوم السبت، مطار القاهرة الدولى للاطمئنان على تطبيق إجراءات الفحص الطبى للركاب القادمين إلى البلاد، وذلك فى إطار المجهودات المكثفة من كل مؤسسات الدولة للتصدى لفيروس كورونا المستجد.

وخلال الجولة شهد الطيار محمد منار إجراءات فعلية للفحص الطبى التى يجريها فريق الحجر الصحى على الركاب فور وصول إحدى الرحلات إلى المطار،

واطمأن على الإجراءات الوقائية والصحية التى تتبعها وزارة الصحة والسكان والمتابعة الدقيقة لكل الإجراءات من إدارة السلامة والصحة المهنية بالمطار من أجل تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

كما أكد ضرورة الالتزام بالتدقيق الطبى الإجبارى لجميع أفراد الركب الطائر وأطقم الضيافة والعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوى وشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، بالإضافة إلى جميع المتعاملين بشكل مباشر مع الطائرات القادمة والركاب على متن الرحلات الجوية، ووجه العاملين بضرورة الالتزام بتطبيق أعلي درجات الإجراءات الاحترازية الوقائية فى التعامل مع الركاب والمتابعة الدقيقة لكل الإجراءات من إدارة السلامة والصحة المهنية بالمطار.

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وحث الوزير على أهمية التنسيق المستمر والفعال بين العاملين بمطار القاهرة الدولى والفرق الوقائية التابعة لوزارة الصحة والسكان، مؤكدًا أن وزارة الطيران تسعى إلى رفع مستوى الوعى الصحى والوقائى لجميع العاملين بالوزارة والشركات التابعة مع الاستمرار فى رفع درجات الاستعداد القصوى لمواجهة هذا الفيروس وتكثيف كل الجهود مع الجهات المعنية فضلاً عن متابعة ما يستجد من مواقف أول بأول لمنع تسلل الفيروس داخل البلاد.

يذكر أن سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى وضعت خطة احترازية خلال الفترة الحالية لمواجهة فيروس كورونا من خلال إجراء الفحص الطبى الإجباري على جميع الركاب بمطار القاهرة ، و القادمين إلى مصر من الدول التي إنتشر بها فيروس كورونا تحسبا لوجود أى إصابات أو الاشتباه فى أعراض المرض القاتل، حيث يتم فحص درجات الحرارة للركاب وأيضا مشاكل الجهاز التنفسي التي تعد من أعراض الفيروس القاتل.