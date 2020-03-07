شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة حالتين بفيروس كورونا فى ولاية فلوريدا الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت ولاية فلوريدا فى الولايات المتحدة الأمريكية تسجيل حالتى وفاة بسبب فيروس كورونا، وكان رون ديسانتس حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية قد أعلن مؤخرا أن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أثبتت إصابة شخصين بفيروس كورونا.

وقال ديسانتس إن المريضين مراهقان وإن أحدهما سافر فى الآونة ألأخيرة إلى إيطاليا، وأضاف "نتوقع أن نرى المزيد من الحالات الإيجابية فى ولاية فلوريدا".

وقال مسئولو الصحة فى ولاية واشنطن الأمريكية، إن أربعة أشخاص توفوا بسبب فيروس كورونا، ما يرفع عدد الوفيات فى الولاية إلى ستة أشخاص، وفق ما نقلت شبكة"cbsnews" .

وكان حاكم ولاية واشنطن الأمريكية، جاى روبرت انسلي، قد أعلن حالة الطوارئ في الولاية بعد وفاة مواطن مصاب بفيروس كورونا الجديد.

Advertisements

فيما ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية إلى 6767 حالة، بعد تسجيل 483 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، عن مركز تدابير الحجر الصحى أنه تم تسجيل 390 حالة فى مدينة دايجو و65 حالة فى إقليم كيونج سانج الشمالى، فيما تم اكتشاف 3 حالات في العاصمة سول.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس فى كوريا الجنوبية 44 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 118 حالة.

ينتشر فيروس كورونا ببطء دون ظهور أى علامات فى البداية، لذا يصبح من المهم الخضوع للاختبارات إذا ظهرت لديك أى أعراض سريعًا، لأن ذلك سوف يساعد فى احتواء الفيروس.

ويتزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الإيجابى فى العالم كل يوم، كما ترتفع عدد الوفيات بسبب هذا المرض إلى أكثر من 3000.