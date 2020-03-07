أخبار مصر | برلماني يشيد بتطبيق كتاب "الأديان السماوية" في المدارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يشيد بتطبيق كتاب "الأديان السماوية" في المدارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بقرار تطبيق كتاب الأديان السماوية في المدارس، قائلا: إن التعايش المشترك جزء مهم يجب أن يتعلمه الطفل منذ صغره، كما أن الفهم العلمي الصحيح للأديان يساعد على تطور الفكر بوجه عام وفهم أوسع وأشمل للإنسانية ومشاكلها المعاصرة.

وأوضح في بيان اليوم السبت، أن التحيز أو التعصب هما أساس الصراعات الحالية بالعالم، وبالتالي من الأولوية إنشاء بنية تحتية للثقافة الدينية في المدارس بمعنى قيام المعلمين والأساتذة التربويين بالاهتمام بالتثقيف الدينى للنشء منذ بداية دخوله المرحلة التعليمية الأولى.

ولفت إلى ضرورة وضع مقرر أساسي يتناول الجانب السلوكى والأخلاقى فى التعاملات الإنسانية مع كافة الأديان، بهدف التعرف على مذاهب وعقائد الديانات الأخرى بموضوعية من دون تعصب أو تطرف.

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وطالب بأن يكون هذا المقرر ملزمًا سواء على المستوى الحكومي العام أو الخاص، والتعرف على كيفية إدارة حوار علمي موضوعي، وتنشئة الفرد على أسس الدين الصحيح مع توسيع الفكر لقبول ثقافة الاختلاف. وأكد أن تحقيق هذا الغرض مهم فى هذه المرحلة لزرع القيم والمبادئ التعايش مع الأخرين لدى الطلاب، مطالبا بضرورة تدريسها من متخصصين وعدم تهميشها والتركيز عليها في أثناء الدراسة.

وأردف أنه ستكون خطوة مهمة حتى يتعرف كل طالب على مبادئ الدين الأخر الذى يعتنقه زميله فى الحصة، كما أن الكتاب سيعزز قيم الترابط والمحبة بين جميع طوائف الطلاب في المدارس سواء مسلمين أو مسيحين، كما أنه سيفتح لغة حوار بين الطلاب يسودها الفهم للأخلاقيات السمحة في كل دين، مطالبا بالاهتمام بالأنشطة التي تؤدي إلى تنمية القيم والأخلاق لدى الطلاب.