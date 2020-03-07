أخبار مصر | وكيل "نقل النواب": الفساد كان أكبر من جهود تطوير البريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "نقل النواب": الفساد كان أكبر من جهود تطوير البريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أنه بالرغم من الجهود المبذولة لتطوير الخدمات وتحسين الأداء في مراكز البريد والتي يبلغ عددها نحو 4 آلاف مكتب على مستوى الجمهورية، إلا أن الفساد كان أكبر، فهو يلتهم كل المجهودات التي بذلتها الحكومة لزيادة الإيرادات.

وقال في بيان اليوم السبت: إنه بفضل الأنظمة المتطورة المطبقة على الخدمات المالية والإدارية في البريد المصري، تم الكشف عن سرقات واختلاسات وغسيل أموال وغيره من الجرائم التي ارتكبها بعض موظفي البريد من معدومي الضمير للاستيلاء على أموال المواطنين والإضرار بالصالح العام.

وأشار إلى أن الإدارة العامة لمكافحة غسيل الأموال بالهيئة القومية للبريد، تم استحداثها لمكافحة جميع جرائم غسيل الأموال، وبالتالي تم الكشف عن أكبر عملية غسيل أموال تمت عبر استغلال حسابات بريدية مشبوهة، بالإضافة إلى ضبط 6 قضايا استيلاء على أموال المواطنين المتعاملين مع هيئة البريد بلغت 154 ألفا و354 جنيها، والاحتيال لصرف مبالغ غير مستحقة من معاش تكافل وكرامة. Advertisements ونوه بأن الجيل الجديد من مكاتب البريد يتمتع بماكينات تقديم الخدمات وماكينات صراف آلى تفاعلية تمكن العملاء من الاستفادة من جميع الخدمات البريدية وفتح حسابات جديدة وإصدار بطاقات الخصم المربوطة على حساب العميل وصرف الشيكات.

وأردف أنه يقدم العديد من المعاملات المالية التي يقدمها البريد المصري من دون أدنى تدخل من العنصر البشري.

وأوضح أن نظام الميكنة والتحول الرقمي والتكنولوجي، ساهم بشكل كبير في مكافحة الجرائم، وكذلك تطوير نظم تقديم الخدمات وفقًا لأحدث المعايير الدولية يساهم في تقديم جميع الخدمات التى يحتاجها المواطن عبر مكاتب البريد بكل سهولة ويسر.