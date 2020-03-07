شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أخطر جرائم المتهمين فى قضية "أنصار بيت المقدس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، كلمة النهاية فى محاكمة هشام عشماوى و207 متهمين من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، بعد إعدام "عشماوى" و36 آخرين.

ووجه للمتهمين ارتكاب 54 جريمة ومن أبرزها ..

1 ـ تفجير مديرية أمن القاهرة والذى راح ضحيته 4 شهداء وأكثر من 70 مصابا.

2 ـ تفجير مديرية أمن الدقهلية والذى راح ضحيته عشرات الشهداء والمصابين.

3 ـ محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية.

4 ـ اغتيال المقدم محمد مبروك.

5 ـ اغتيال الرائد محمد أبو شقرة.

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6 ـ اغتيال اللواء محمد سعيد مساعد مدير أمن القاهرة.

7 ـ ضرب نقطة شرطة النزهة.

8 ـ تفجير معسكر الأمن المركزى بالإسماعيلية.

9 ـ ضرب كمين أمنى بالمنصورة أسفل كوبرى الجامعة بالمنصورة.

10 ـ سرقة مكتب بريد مسطرد.

والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالإعدام هم توفيق محمد فريد، محمد أحمد نصر، وائل محمد عبد السلام، سلمى سلامة سليم، محمد خليل عبد الغنى، هشام على العشماوى، عماد الدين أحمد محمود، كريم محمد أمين، رستم ومحمود سمرى محمد، أيمن أحمد عبد الله، ورائد صبحى أحمد، ومحمد عبد الغنى على، ومحمد سعد عبد التواب، وربيع عبد الناصر طه، وعمرو أحمد إسماعيل، وكريم حسن صادق، وعمرو محمد مصطفى، ووسام مصطفى السيد، وأحمد عزت محمد، وأنس إبراهيم صبحى، وعبد الرحمن إمام عبد الفتاح، محمد محمد عويس، ومحمود محمد سالمان، وهانى إبراهيم أحمد، ومحمود عبد العزيز السيد، ويحيى المنجى سعد، وعادل محمود البيلى، وممدوح عبد الموجود عباده، وأحمد محمد عبد الحليم، ومحمد عادل شوقى، وفؤاد إبراهيم فهمى، ومحمد إبراهيم عبد العزيز، والسيد حسانين على، ومحمد سلمان حماد، وإسماعيل سالمان، ومحمد شحاتة، وأحمد جمال.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار.