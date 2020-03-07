شكرا لقرائتكم خبر عن غالبية القراء يؤيدون تغليظ عقوبة جرائم إطلاق النار بالأفراح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام " الخليج 365 " باستطلاع أراء قرائه حول جرائم إطلاق النار بالأفراح في سؤال بعنوان: هل تؤيد تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم إطلاق النار بالأفراح؟ وجاء النتيجة كالتالى : غالبية القراء بنسبة 95% أعلنوا تأييدهم لتغليظ عقوبة المتورطين في جرائم إطلاق النار بالأفراح ، في حين عارض 5% فقط من المشاركين في الاستطلاع هذا الأمر.

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