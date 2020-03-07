شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: 15% خصم لقرى وفنادق شرم الشيخ فى حالة سداد المديونيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن فنادق ومنتجعات شرم الشيخ والغردقة بدأت منذ ديسمبر 2018 فى سداد المتأخرات من فواتير استهلاك الكهرباء، لافتاً إلى أن مديونية المنشآت السياحية التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بلغت مليارًا و600 مليون جنيه.

وأشار المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء تقدم تسهيلات وخصومات من إجمالى المتأخرات على أى مديونية للمنشآت السياحية بشرم الشيخ والغردقة، الذين يرغبون فى السداد الفورى للشركة تبلغ 15% من إجمالى المديونية، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة من القطاعات الهامة فى الدولة، والتى ترسم صورة مصر فى الخارج، موكداً أن الوضع المالى لفنادق وقرى شرم الشيخ والغردقة فى تحسن ملحوظ نتيجة ارتفاع نسب الإشغال الأجنبى والمحلى بالفنادق.

ولفت المصدر، إلى أن إجمالى مديونية المنشآت السياحية بجميع أنحاء الجمهورية بلغت حوالى 2 مليار جنيه منذ نوفمبر 2011 وحتى ديسمبر 2017.

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وأوضح المصدر، أن إجمالى مديونية المنشآت السياحية بمحافظات الأقصر وأسوان وشرم الشيخ المستثناة من قرار بدء التحصيل بلغت حوالى 653 مليون جنيه، موضحًا أن مديونية فنادق أسوان بلغت 12 مليونًا و400 ألف جنيه، فيما بلغت مديونية فنادق الأقصر 32 مليون جنيه والبازرات السياحية حوالى 8 ملايين جنيه.

وقال المصدر، إن مديونية المنشآت السياحية بمدينة شرم بلغت 600 مليون جنيه، لافتًا إلى أن مديونية المنشآت السياحية بباقى أنحاء الجمهورية بلغت حوالى مليار جنيه سيجرى تحصيلها بدءًا من يناير.

وأضاف المصدر، أن هناك أكثر من نظام للتقسيط للمستهلك سواء على 36 شهرًا أو 48 شهرًا بدون فوائد ليتمكنوا من السداد فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها القطاع السياحى لحين عودته بشكل كامل.