مصر | 6 اختصاصات للدائرة السابعة بـ"القضاء الإداري".. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 اختصاصات للدائرة السابعة بـ"القضاء الإداري".. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنقسم محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، إلى نوعين وهما المحاكم التأديبية، والمحاكم الإدارية، التي تنقسم إلى ثلاثين دائرة تختص كل منها بنظر اختصاص معين في المنازعات.

وتنعقد الدائرة السابعة "إزالات" يوم السبت أسبوعيا، وتختص بنظر المنازعات المتعلقة بالتالي:

1- الاستيلاء والتخصيص للمنفعة العامة ونزع الملكية مقابل التحسين والإعلانات.

2- قرارات إزالة التعدى على أملاك الدولة العامة والخاصة.

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3- قرارات إزالة التعدي علي اراضي الاثار والاراضي الزراعية والطرق العامة والمرافق والترع والجسور ومنافع الري واراضي الجبانات.

4-المنازعات الخاصة بتوصيل المرافق للعقارات والمنشآت الآيلة للسقوط.

5- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

6- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة.