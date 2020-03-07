شكرا لقرائتكم خبر عن خالد فودة: افتتاح متحف الحضارة الفرعونية للسائحين بشرم الشيخ الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة أن العمل جارى بشكل سريع للإنتهاء من متحف شرم الشيخ والذى سيضم كنوز للحضارة المصرية القديمة، حيث من المقرر افتتاحه بشكل رسمى من قبل وزير السياحة والاثار الدكتور خالد العنانى خلال احتفالات تحرير سيناء فى شهر إبريل المقبل.

وأشار فودة فى تصريح خاص لليوم السابع إلى أن المتحف تم إنشاءه على مساحة 220 ألف متر مربع، وهو سيكون من أكبر المتاحف فى المدن السياحية، وسيساهم فى تقديم وجبه دسمة عن الحضارة الفرعونية للسائحين فى شرم الشيخ، لافتا إلى أنه يعد اضافة كبيرة للمدينة السياحية، ويعمل على تنشيط السياحة الثقافية بها.

وكان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار قد أشار إلى ان موعد افتتاح متحف شرم الشيخ الآثرى المقترح خلال احتفالات سيناء القادمة فى 25 إبريل، بالاضافة الى جاهزية المتحف القومي للحضارة المصرية للافتتاح في أبريل 2020 بتكلفة مالية تبلغ 4 مليارات جنيه، وذلك لتنشيط السياحة الثقافية ودمجها مع السياحة الترفيهية.

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ولفت العنانى إلى أن المتحف يضم قاعة جاهزة ومفتوحة أمام الزائرين للزيارة في أي وقت حالياً، وإنه تم الانتهاء من أكثر من 90% من إجمالي أعمال مشروع متحف كفر الشيخ، الذي من المقرر افتتاحه في النصف الأول من عام 2020 بتكلفة حوالي 49 مليون جنيه.

وأكد وزير السياحة والآثار أن الهدف الأول والوحيد من دمج الوزارتين جلب أعداد كبيرة من السائحين إلى مصر، وذلك سيتم بعد تحقيق توازن فى المقاصد السياحية بين جميع المدن السياحية لذلك تسعى الحكومة الى خلق سياحة ترفيهيه فى محافظات وادى النيل، بجانب السياحة الاثرية من خلال اقامة المهرجانات والفاعليات التى يفضلها الاجانب، بالاضافة الى خلق سياحة ثقافيه فى المحافظات السياحية الساحلية.

وأضاف ان وزارة السياحة والاثار سعت الى تحقيق السياحة الثقافية من إنشاء المتاحف والمعابد والكنائس والمساجد، لتنشيط السياحة الدينية والثقافية فى شرم الشيخ والغردقة والاسكندرية ومرسى علم وغيرهم، لذلك سيتم افتتاح متحف الغردقة الاثرى بمشاركة القطاع الخاص الاسبوع المقبل، الا انه المتحف ينقصة بعض التجهيزات كانشاء بزارات للوافدين ولذلك سيتم تاخير افتتاحه للوافدين لفترة قصيرة .