شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات تعلن عن الكشوف المبدئية للمرشحين لـ"تكميلية سمالوط" غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة المبدئية للمرشحين فى الانتخابات التكميلية بدائرة سمالوط بالمنيا، غدًا الأحد، حيث يغلق باب تلقى طلبات الترشح فى الخامسة من مساء اليوم السبت.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات الفترة من 8 وحتى 10 مارس الجارى موعدًا لإعلان كشوف المرشحين وتخصيص الرموز الانتخابية.

ووفقًا للجدول الزمنى الذى كانت قد حددته الهيئة، فإن محكمة القضاء الإدارى تفصل فى الطعون يوم 15 مارس على أن تعلن القائمة النهائية للمترشحين وبدء فترة الدعاية اعتبارًا من 16 مارس، وتكون آخر مواعيد للتنازل يوم 18 مارس، وتنشر التنازلات فى 23 مارس.

وتنطلق الانتخابات فى دائرة سمالوط فى الخارج يومى 3 و4 أبريل المقبل، بينما تنطلق الانتخابات فى الداخل يومى 5 و6 أبريل.

وكانت اللجنة المشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات ومقرها محكمة المنيا الابتدائية، بدأت فى تلقى الطلبات بدءًا من الثلاثاء 3 مارس من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، فيما عدا غدًا وهو اليوم الأخير، حيث يمتد تقديم الطلبات حتى الخامسة مساء.

وتلقت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم خطاب مجلس النواب بخلو مقعد دائرة سمالوط بالمنيا، وذلك لوفاة نائب الدائرة على الكيال، بعد معاناته من سرطان فى الكبد توفى على إثره.

Advertisements

وكانت الهيئة قد أصدرت القرار رقم 20 لسنة 2020 بتشكيل ومهام لجنة متابعة سير الانتخابات، وتلقى طلبات الترشح فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة سمالوط بمحافظة المنيا.

ونص القرار على أن تشكل لجنة لمتابعة سير الانتخابات التكميلية وكذا تلقى طلبات الترشح بالدائرة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية المختصة وعضوية القضاة والمستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية الأخرى.

وفى سياق متصل تتواصل اليوم السبت، عملية تصويت المصريين فى الخارج فى جولة الإعادة بدائرة ملوى، حيث يبدأ التصويت فى التاسعة صباحا – بحسب توقيت كل دولة –، و يتنافس فى الانتخابات المرشحين عبدالله محمد خليفة، ومحمد عبد الحكيم رشدان.

وبدأت الخميس فترة الصمت الانتخابى، للمرشحين وتستأنف مرة أخرى الدعاية الانتخابية بالنسبة لانتخابات الداخل، عقب انتهاء الاقتراع فى الخارج، الأحد 8 مارس، فيما تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج جولة الإعادة فى موعد أقصاه 17 مارس.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت من قبل فوز رجل الأعمال محمد أبو العنين بمقعد دائرة الجيزة من الجولة الأولى لحصوله على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة.

وقال رئيس الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر إعلان نتائج دائرتى الجيزة وملوى، أن نسبة الحضور فى دائرة الجيزة بلغت 16.85%، حيث حضر 44896 ناخبًا، بينما جاءت نسبة الحضور فى دائرة ملوى بالمنيا 17.92%، حيث حضر 79733 ناخبًا.