شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لجان مرورية على 3.4 مليون فدان قمح لمواجهة التقلبات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة الزراعة ممثلة فى 28 مديرية زراعية، وعدة قطاعات بالوزارة، حملاتها المكثفة وعمل اللجان المرورية على زراعات القمح لزيادة الإنتاج من خلال الإرشادات والتوصيات الفنية لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة أن القمح (المبكر) بالتحديد دخل فى مرحلة الطرد منذ فترة وهو فى مرحلة الطور اللبنى أو بداية العجينى، وهما مرحلتان حساستان جدًا لارتفاع فى الحرارة بسبب زيادة البخر نتح من السنابل وعدم توازنها مع الامتصاص، ونصحت "الوزارة" من توفر رطوبة أرضية كافية تحت النباتات قبل يوم الأربعاء، ويمكن إضافة نترات بوتاسيوم مع عالى الماغنسيوم.

وقال الدكتور عباس الشناوى رئيس الخدمات الزراعية والمتابعة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه هناك تكليفات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بتكثيف عمل اللجان المرورية على زراعات القمح لزيادة الإنتاج فى مساحات 3.4 مليون فدان من خلال الإرشادات والتوصيات الفنية، لمواجهة التقلبات الجوية، مؤكدًا أن نشر لجان متخصصة من قبل الخدمات الزراعية، وأمراض النبات ووقاية النبات، والمحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بالمرور والمتابعة على محصول القمح لحل أى مشاكل تواجه المزارعين فى مرحلة الإنبات لزيادة الإنتاج .

وكانت وزارة الزراعة، أعلنت منذ بداية زراعات محصول القمح تشكيل لجان دورية للمرور على زراعات القمح، وتكليفات لـ28 مديرية بالمتابعة الدورية، مشيرًا إلى أنه منذ بدء زراعة المحصول الأول "القمح" تم توفير جميع تقاوى القمح المنتقاة عالية الإنتاجية، وصرف الأسمدة دفعة واحد، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاح، وتشكيل لجان متابعة دورية من قبل مديريات الزراعة بالمحافظات من خلال صرف الأسمدة للمساحات المزمع زراعتها دفعة واحدة، مع الالتزام بكافة ضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوى الحالى، عمل برامج توعوية لحث المزارعين على زيادة مساحات القمح لزيادة الإنتاج.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تلقى تقريرًا من الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، بشأن المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشتوية، توضح وزيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح لـ3 ملايين و402 ألف و648 فدانًا، وجارى الحصر والتدقيق.