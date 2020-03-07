شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الفنادق: طوارئ لمتابعة المنتجعات وفرق توعية للوقاية من الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن هناك حالة طوارئ بالغرفة لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، حيث جارى التنسيق مع وزارة السياحة والآثار لاتخاذ مزيد من الإجراءات الوقائية لجميع النزلاء والعاملين بالمنشآت الفندقية.

وأوضح الشاعر، لـ"الخليج 365"، أن هناك 26 مدربًا يتنقلون فى جميع المحافظات السياحية لمتابعة العاملين بالفنادق وتدريبهم على الإجراءات الوقائية التى يجب اتباعها، وكيفية الحفاظ على أنفسهم من العدوى وكذلك الإبلاغ الفورى عن الاشتباه فى أى حالة.

وقال الشاعر، إن المواد التى يتم تلقينها للعاملين بالفنادق الآن علمية وموثقة من قبل منظمة الصحة العالمية، هذا بالإضافة إلى أطباء من المديريات الصحية لمنحهم محاضرات حول الإجراءات التى يجب اتخاذها للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس كورونا بشكل خاص، مشددًا على أن فروع الغرفة فى المقاصد السياحية ستعمل على توفير كل ما يلزم من لوجستيات لسرعة ودقة تنفيذ هذه الدورات.

وأرسلت غرفة الفنادق تعميمًا لجميع فروع الغرفة بالمحافظات بسرعة التنسيق مع وزارة الصحة والسكان عن طريق مديريات الصحة الموجودة بمحيطهم الجغرافى لعقد دورات توعية مكثفة.

Advertisements

وكان عبد الفتاح العاصى رئيس قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية بوزارة السياحة والآثار، أكد أنه فى إطار الحرص على أمن وسلامة المواطنين والسائحين الوافدين إلى مصر، قامت الوزارة بتعميم منشور على جميع الفنادق والمنشآت السياحية فى مصر بالتوصيات والإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة والتى أصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس كورونا بصفة خاصة، وذلك لتطبيقها والعمل بموجبها، مشيرا إلى أنه تم إخطار الاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة الفنادق بضرورة تعميم منشور بالقرارات التى اتخذتها اللجنة العليا بمجلس الوزراء.

والتى تلزم الفنادق والمحلات السياحية بسرعة إبلاغ وزارة الصحة عن أية حالات اشتباه سواء للأجانب أو العاملين بها، وضرورة تعاقد الفنادق والمحلات السياحية مع أطقم طبية مدربة وذات كفاءة عالية، يتم تدريبها بوزارة الصحة للتعامل مع أية حالة اشتباه بالفيروس، والمتابعة المستمرة لها.

وكشف بيان وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، أن سائحة تايوانية من أصل أمريكى، هى السبب وراء نقل فيروس كورونا لـ12 مصريًا من العاملين على متن باخرة نيلية قادمة من أسوان إلى الأقصر.

وأعلنت كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، أمس، اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) حاملة للفيروس، ولم تظهر عليهم أى أعراض، وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.