الشأن المحلي يتصدر اهتمامات وعناوين صحف القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم السبت، عددًا من قضايا الشأن المحلي.

الأهرام:

ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعرض في اجتماع للحكومة تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عن فبراير الماضي، الذي تضمن استقبالها 64 الف شكوى وطلب واستغاثة للتعامل معها.

ونقلت عن الدكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة إن فرق العمل والطوارئ بالجهات الحكومية المختصة حققت استجابة سريعة لإزالة أسباب هذه الشكاوى ،وتعاملت بالتنسيق مع المنظومة مع ما يقرب من 1038 شكوى متنوعة، كما تعاملت المنظومة مع شكاوى المواطنين وتخوفاتهم حول فيروس كورونا من خلال التوجيه للجهات ومتابعتها حتى اتخاذ الجهات المعنية الاجراءات المناسبة للرد عليها.

وفي الشأن المحلي، أيضا، ذكرت (الأهرام) أن المهندس كامل الوزير وزير النقل بحث مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة سبل دفع وتعميق العلاقات الاقتصادية والتنموية والتجارية بين مصر وتشاد من خلال دراسة تنفيذ الطريق البري بين البلدين ليكون بوابة للتجارة مع دول غرب أفريقيا على أن يتم طرح مقترحات المشروع على مجلس الوزراء بعد الانتهاء من تصوره النهائي.

وأضافت أن الوزيرين استعرضا اجراءات تسهيل حركة الأفراد والبضائع بميناء السلوم البري ومنها تخصيص مسار سريع للبضائع سريعة التلف بالاضافة إلى سرعة انهاء الإفراج الجمركي.

وفي شأن آخر، ذكرت (الأهرام) أن محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي بحث مع مانويلا فرانكو سفيرة البرتغال بالقاهرة زيادة معدلات التعاون المشترك بين شركات الانتاج الحربى والشركات البرتغالية.

واضافت أن وزير الانتاج الحربي هنأ السفيرة على توليها منصبها الجديد بالقاهرة، وتم استعراض أخر المستجدات التى تمت فى موضوعات التعاون القائمة بين الجانبين ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين شركات الانتاج الحربى والشركات البرتغالية فى مختلف المجالات، كما تم بحث سبل فتح آفاق جديدة للتعاون فى مجالات التصنيع العسكرية والمدنية.

وفي الشأن الدولي، ذكرت (الأهرام) أن وسائل إعلام يونانية كشفت أمس عن خطة جديدة لوزير الأمن العام من أجل تشييد سياج جديد على الحدود مع تركيا بطول 30 كيلومترا في محاولة للسيطرة على الاف الأجانب الذين تدفع بهم أنقرة إلى الحدود اليونانية.

الجمهورية:

من جانبها، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن أجهزة الأمن ألقت القبض على متسلق الهرم حيث قام أحد الزائرين المصريين ظهر أمس بتسلق الهرم الأكبر، وقد تصدى له أفراد الأمن من وزارة السياحة والأثار الذين قاموا باجباره على النزول، وتم اصطحابه إلى قسم شرطة السياحة والآثار بالهرم لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حياله.

كما ذكرت الصحيفة أن جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي كشف أمس عن عزم البنك إصدار 10 جنيهات بلاستيك من مادة البوليمار، وهي المادة الخام لصناعة العملة، وذلك مع بدء تشغيل مطبعة المركزي الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة.

Advertisements

وأشارت إلى أن ذلك جاء على هامش المنتدى المصرفي العربي السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في البنوك العربية، مشيرا إلى أن مادة البوليمار، التي تصنع منها العملات، يبلغ عمرها الافتراضى 3 أضعاف عمر العملة الورقية، وأضاف نجم أن بنكا عالميا كبيرا تواصل مع البنك المركزي للحصول على رخصة للعمل في مصر وأن قانون البنوك الجديد يناقش حاليا في اللجنة الاقتصادية للبرلمان ثم يطرح في جلسة عامة.

وفي موضوع آخر، ذكرت (الجمهورية) أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يعتمد خلال ساعات جدول الثانوية العامة في الشكل النهائى حيث تركز الوزارة على ترتيب المواد الامتحانية بما يحقق تكافؤ الفرص بين الشعب الثلاث العلمي علوم ورياضة وأدبي؛ فيما واصلت استعدادتها لامتحانات الثانوية العامة التي ستنطلق 7 يونيو القادم .

وأكدت الوزارة أنه لا تعطيل للدراسة ، والامتحانات في موعدها ، ولا صحة لحذف المناهج الدراسية المقررة لشهر أبريل المقبل بجميع المراحل التعليمية، مشددة على الالتزام الكامل بخطة توزيع المناهج الدراسية لجميع المراحل طبقا لما ورد بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالى دون تغيير.

وحول فيروس كورونا، ذكرت (الجمهورية) أن الحجر الصحي بمطار القاهرة طبق الاجراءات الوقائية والاحترازية على الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والوفد المرافق لها فور عودتهم من زيارة الصين حيث تم التأكد من عدم ظهور أي أعراض عليهم، كما طبق الحجر الصحى الاجراءات على 185 راكبا على متن طائرة قادمة من الصين وتم التأكد من خلوهم من الفيروس.

أخبار اليوم:

بدورها، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم) أن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكى طالب بضرورة الوصول لصيغة توافقية بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة.. وقال فكي، في مؤتمر صحفى عقد في الخرطوم أمس ردا على سؤال حول التعثر في مفاوضات سد النهضة، إن الدول الثلاث أفريقية والنيل منذ القدم هو رابط بين الشعوب والدول الأفريقية.

وأضاف :نحن فى الاتحاد الافريقى نطلب من الاخوة فى اثيوبيا والسودان ومصر أن يجدوا صيغة توافقية في هذا الملف وهذا موقفنا وهو موقف ثابت ودائم.

وحول فيروس كورونا، ذكرت (أخبار اليوم) أن كلا من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية أعلنت أمس اكتشاف 12 حالة ايجابية لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد -19) حاملة للفيروس، ولم تظهر عليهم أي أعراض وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة أنه كان على متن الباخرة سائحة تايوانية من أصل أمريكي، وفور عودتها إلى بلادها وردت معلومات من منظمة الصحة العالمية باكتشاف إصابتها بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن مسئولا في لجنة الصحة الوطنية الصينية كشف عن تجربة لقاح ضد فيروس كورونا الجديد في أبريل، وقال المسئول إنه من المقرر أن تدخل بعض لقاحات فيروس كورونا الجديد لتجربة سريرية ويتم استخدامها بشكل طارئ في أبريل.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والوفد المرافق لها خضعوا للفحص الطبي عقب عودتها أمس من الصين بعد زيارة استغرقت 5 أيام تسلمت خلالها الوثائق الفنية المشتركة لكل من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الصينية بشأن سياسات مكافحة فيروس كورونا.

وذكرت (أخبار اليوم) أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارا بإضافة مساحة 100 ألف فدان جديدة لمدينة العلمين الجديدة، وأكد رئيس جهاز المدينة المهندس أسامة عبدالغنى أن استثمارات المدينة بلغت حتى الآن 150 مليار جنيه، متوقعا أن تصل إلى 165 مليار جنيه نهاية العام، مضيفا أنه من المخطط أن يتم بناء 40 ألف وحدة سكنية متنوعة بين فاخر وسكن مصر والابراج الشاطئية.