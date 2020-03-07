حدث ليلاً: الكويت توقف الرحلات لمصر و 6 دول أخرى.. والسعودية تفتح الطواف لغير المعتمرين

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

خالد مجاهد: الصين أهدت مصر 1000 كاشف متطور لفيروس كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن زيارة وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، للصين تعكس مدى عمق العلاقات بين مصر وجمهورية الصين الشعبية، مؤكدًا أن الزيارة حملت رسالة مفادها مساندة الشعب المصري القوية للشعب الصيني في حربه ضد فيروس كورونا من خلال شحنة مصرية من المستلزمات الطبية.

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الراي: الكويت توقف الرحلات لمصر و6 دول أخرى بسبب كورونا

أفادت صحيفة "الراي" الكويتية نقلًا عن مصادر، بأن السلطات الكويتية، قررت وقف الرحلات الجوية إلى 7 دول هي، مصر، الفيلبين، سورية، لبنان، سريلانكا، بنغلاديش والهند.

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​​ننشر قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات قبل مناقشته بالبرلمان

حصل "الخليج 365" على نسخة من مشروع قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، والمقرر مناقشته بمجلس النواب الأسبوع المقبل.

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أمر سعودي سامٍ بفتح الطواف لغير المعتمرين بدءًا من فجر السبت

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن صدور الأمر السامي الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتبارًا من فجر اليوم السبت، وفق الخطة المرسومة لذلك.

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السعودية تحدد عددًا من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي كورونا

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، عددًا من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد والقضاء عليه ومحاصرته.

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الصين: ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 3070 حالة

أعلنت الصين، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 3070 حالة وفاة، وذلك بعد تسجيل 28 حالة وفاة جديدة.

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