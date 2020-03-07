شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تحدد 9 اجراءات جديدة لمواجهة اللقاحات المحظورة والعيادات المخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر لـ"الخليج 365 "، عدد من الإجراءات الجديدة التى تتبعها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، وعدة قطاعات تابع لها، لمواجهة مخالفات بيع اللقاحات والأدوية المحظورة والمغشوشة والعيادات البيطرية الغير مرخصة التى تشكل تهديدا للإنتاج الحيوانى والداجنى.

-حملات رقابية مكثفة على مراكز بيع وتداول الادوية واللقاحات البيطرية والعيادات البيطرية.

- الكشف عن تراخيص التداول، للحد من بيع لقاحات وأدوية مغشوشة ومضروبة ومحظورة تداولها بالأسواق.

- اغلاق منافذ بيع الادوية واللقاحات الغير مرخصة والعيادات البيطرية الغير مرخصة .

-مشاركة شركات اللقاحات المحلية والمستوردة فى دعم منظومة التأكد من وصول منتجاتها من اللقاحات بحالة جيدة للمربين لضمان فاعلية التحصين فى الظروف الحقلية.

- وضع ألية لمتابعة وتتبع اللقاحات وأماكن توزيعها وتخزينها .

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-مراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة .

-تقييم اللقاحات وكفاءتها فى الحقل سنويا بناء على نتائج المتابعة والرقابة.

-متابعة خط سير توزيع اللقاحات وأخذ عينات للتأكد من فعالية.

-أخذ عينات من القطعان الداجنة التى تم تحصينها لمتابعة المستوى المناعى لها.

فيما تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتعاون مع مديريات الطب البيطرى بالمحافظات وشرطة المسطحات المائية ، المرور والتفتيش على مركز بيع وتداول الادوية واللقاحات في المحافظات، رصد المركز المخالفة التي تعمل بدون ترخيص ـ او وجود ادوية منتهية الصلاحية ، وادوية محظورة او مجهولة المصدر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بعمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

كانت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة، والقيام بتقييم اللقاحات وكفاءتها في الحقل سنويًا بناء على نتائج المتابعة والرقابة خاصة في المحافظات التي تشتهر بالإنتاج الحيواني.